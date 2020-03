Gladsaxes isbjørne klar til spændende slutspil

Gladsaxespillerne modstod presset og vandt det dramatiske opgør mod Rødovre med 3-2. Foto: Kaj Bonne

Med en dramatisk 3-2 sejr over rivalerne Rødovre sikrede ishockeyspillerne fra Gladsaxe Bears sig tirsdag i sidste uge adgang til slutspillet i Divisionen, som er den næstbedste række

Af Henrik Hvillum

Med den vigtige sejr mod rækkens nr. 3 sikrede man sig andenpladsen, hvilket giver en ekstra hjemmekamp i den forestående kvartfinaleserie mod en jysk modstander, i skrivende stund Vojens. Der spilles bedst af fem kampe, således at først til tre går videre til semifinalen.

Hjemmeholdet startede kampen klart bedst, og det unge Rødovre-hold blev nærmest blæst ud af banen de første 10 minutter af første periode.

Først gjorde Emil Leegaard Uhrenfeld det til 1-0 efter præcis fire minutters spil, og efter 7.56 kunne kampens helt store profil, den tidligere SønderjyskE-spiller Søren Dau Mortensen, på elegant vis fordoblte føringen til 2-0.

Resten af kampen lignede en formssag, men på det, der stort set var Rødovres første skud overhovedet, fik Rinalds Vagals reduceret efter 10.27 i første periode. Scoringen vendte kampbilledetfuldstændig på hovedet, og de rød/blå ”isbjørne” virkede nærmest tamme som den rare gamle bamsefar i børnesangen af samme navn…

Efter 17.10 i første periode var det da også helt fortjent, at Christoffer Frænell kunne sende pucken forbi Martin Jørgensen i Gladsaxemålet, og så var alle muligheder pludselig åbne.

Højt tempo og mange chancer

Anden periode blev den spillemæssigt bedste, hvor højt tempo og chanceproduktion gik op i en højere enhed for begge holds vedkommende.

På assist fra Nikolaj L. Damm og Nichlas Malling var det til sidst Simon Klingenberg Rasmussen, som bragte Gladsaxe foran 3-2, hvilket endte med at blive kampens sidste mål.

Det var egentlig overraskende, i og med, at der blot var spillet 13.miunutter og 42 sekunder af anden periode.

Hvad der til gengæld var helt forudsigeligt var, at Rødovre pressede voldsomt på for en udligning. Pucken fløj om ørerne på Martin Jørgensen, som spillede en formidabel kamp og stod i vejen for alt, hvad der blev tyret imod ham.

Heldigt og dygtigt

Rødovre pillede målmanden ud de sidste par minutter, men selv med en markspiller færre på isen hold hjemmeholdet stand. Lidt heldigt, men mest dygtigt, også fordi man spillede klogt og ikke gik i panik.

Eneste minus var, at man ikke udnyttede et powerplay i starten af tredje periode. Var man kommet på 4-2, havde det hele formodentlig været afgjort noget tidligere.

Træner Jacob Volf var både glad og stolt på sine spilleres vegne efter kampen. Han vidste godt, at det var en vigtig sejr, som giver en fordel i det forestående slutspil, og samtidig er det altid ekstra sjovt at slå Rødovre.

– Vi formåede at holde disciplinen uden at panikke. Vi spillede i undertal til sidst, og så bliver der altid bedre plads, men alle holder deres pladser, ingen bliver snydt ude ved banderne, og så ”krigede” vi den hjem og viste mandsmod og ”store nosser”, jublede Jacob Volf efter kampen.