Gode råd om hånddesinfektion

Wash hands with soap and water on a modern washstand

Foto: Colourbox

Sådan holder du hænderne fri for virus under coronakrisen – en lille påmindelse

Af Redaktionen, redigeret

Brug vand og sæbe. Håndvask med vand og sæbe er oftest nok. Så hvis der er vand i nærheden, så vask hænderne med vand og sæbe i stedet for at bruge håndsprit/hånddesinfektion. Hvis dine hænder er synligt snavsede kan hånddesinfektionens virkning nedsættes, fortæller Miljøstyrelsen.

Brug rigeligt med hånddesinfektionsmiddel. Hænderne skal være våde af hånddesinfektionsmidlet, det er ikke nok med en lille smule. Typisk vil der skulle to-tre pump til.

Gnid hænderne grundigt ind. Det tager cirka 30 sekunder at gnubbe hånddesinfektionsmidlet så grundigt ud på hænderne, at bakterier og virus bliver ødelagt.

Lad være med at blande selv. Alkohol er yderst brandfarligt, og din hud kan tage skade, hvis du ikke rammer den rigtige blanding. Lad være med at bruge rengøringsmidler eller andet til at desinficere hænderne med. Du kan ikke vide, om det kan slå vira ihjel, og det kan påvirke din sundhed på andre måder.

Brug handsker. Tag handsker på, når du køber ind, hvis der ikke er hånddesinfektionsmidler til rådighed. Vask hænderne inden du tager på indkøb.

Miljøministeren har besluttet, at det skal være nemmere at få lov at producere håndsprit, og man har de seneste dage givet dispensation til producenter af kosmetik, juice og destillerier, som står på spring for at lave håndsprit.