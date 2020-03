Gode råd til dig, der konstant fristes af lån

SPONSORERET INDHOLD: Er du typen, der hele tiden låner penge? I så fald er du langt fra alene. Danskere låner penge, som det aldrig er set før. Det er dog vigtigt, du sørger for at passe rigtig godt på. Ellers kan du hurtigt ende med en masse gæld, du ikke har mulighed for at betale tilbage igen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Her i artiklen vil du blive præsenteret for en række gode råd for dig, der hele tiden overvejer at optage nye lån. På den måde ender du forhåbentlig ikke i en uhensigtsmæssig situation, du ikke kan komme ud af igen.

Vær opmærksom på lånesider med høje renter

Hele tiden bombarderes danskerne med ”Lån penge nu”-reklamer. Fristes du ofte af lån med en fordelagtig rente, skal du huske på, at renten sagtens kan stige på et senere tidspunkt. Det gælder både på boliglån, billån og banklån. Du skal derfor ikke lade dig friste her og nu af disse ”Lån penge”-reklamer, der ses overalt i bybilledet.

Du bør desuden være opmærksom på lånesider, der tilbyder en uhyrlig høj rente. Forbrugerrådet advarer mod disse sider, der lokker danskerne til at låne penge på uregulerede og private lånemarkeder. Det kan i sidste ende være meget farligt.

Sammenlign lån, og udregn lånets reelle pris

Sammenligning af lån er endvidere en god idé for dig, der hele tiden fristes af lån. Der findes i dag troværdige sammenligningssider, hvor der ikke lægges skjul på nogen tal. I stedet medregnes samtlige udgifter, så du har mulighed for at se, hvad det faktisk vil koste dig at låne penge.

Der er tendens til, at låneudbydere gør det meget kompliceret for dig som låntager at beregne alle udgifter ved lånet. Når alle udgifter lægges sammen, kan det vise sig, at lånet med en høj rente faktisk er meget billigere sammenlignet med lånet med en lav rente. Sammenlign lån med hinanden, når du fristes, så du undgår at falde i denne fælde.

Hav en plan klar, hvis renten pludselig stiger

Lån penge kræver også, at du har en plan klar, såfremt renten på lånet pludselig skulle ske. Denne plan skal omfatte, hvordan du i så fald vil få råd til de større udgifter, du har. Det er tilmed en god idé at have en buffer i budgettet til alle de uforudsete udgifter. Det anbefales, at du som minimum har et par månedslønninger i baghånden som en sikkerhed.

Fristes du ofte at de førnævnte ”Lån penge”-reklamer, skal du altid kigge på lånets ÅOP. Ved hjælp af dette begreb kan du lettere udregne, hvorvidt der reelt er tale om et godt tilbud eller ej. ÅOP medregner samtlige omkostninger ved lånet, det vil sige eventuelle gebyrer, renter samt stiftelsesomkostninger.

Endelig skal du huske på, at jo større lån du optager, jo mindre økonomisk frihed har du på længere sigt. Der er således mange gode grunde til at følge disse råd her i artiklen, hvis du hele tiden fristes af at låne penge. Lån penge fører automatisk til gæld, og derfor skal du altid huske at bruge din sunde fornuft.