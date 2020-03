Gymnasium på Google

Gladsaxe Gymnasium er lukket på grund af coronavirusen. Men undervisningen fortsætter online

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Gymnasium overgik til Google Meet ved årsskiftet. Og heldigvis for det, fortæller rektor Eva Krarup Steensen.

Eleverne følger nu den almindelige undervisning virtuelt, sammen med lærerne og selvstændigt, og nogen gange i gruppearbejder, når nu eleverne hverken må komme på gymnasiet eller samles, fortæller Eva Krarup Steensen.

– Undervisningen fungerer. Men der er tale om nødundervisning, så det er ikke optimalt. Arbejdsbyrden er stor, synes eleverne, selvom de er vant til at arbejde selvstændigt, for de oplever det som en ensom måde at arbejde på. Men vi asfalterer mens vi kører, og justerer undervejs, tilføjer hun.

Eleverne har taget positivt imod de nye forhold, og Eva Krarup Steensen imponeret over, hvor helhjertet elever og lærere går til opgaven, fortæller hun.