Foto: Colourbox

Gladsaxe Kommune har givet skolernes håndsprit til ældreområdet

Af Redaktionen, redigeret

Inden det blev besluttet at skolerne skulle lukkes, havde Gladsaxe Kommune oprustet på håndspritbeholdningen på kommunens skoler. Efterfølgende besluttede man at sende denne håndsprit til ældreområdet.

– Torsdag formiddag bliver vi bedt om, at indsamle alt sprit fra skolerne og køre det til Kildebakken, da ældreplejen har væsentlig mere brug for det end skolerne. Alle serviceledere på skolerne bliver med det samme bedt om at nedtage og indsamle alt hvad de måtte have af sprit på lager, fortæller Louise Schaleck, der er leder for Skolernes Kantiner og Teknisk Service i Gladsaxe Kommune.

– Servicelederen på Grønnemose kører rundt og indsamler det og afleverer det et par timer efter anmodningen på den angivne adresse. Flere skoler havde torsdag bestilt sprit som ikke var leveret endnu, når den kommer bliver den naturligvis også sendt til ældreplejen, tilføjer hun.