Hjælp de små butikker

Borgmesteren opfordrer alle til at handle lokalt, hvor det er muligt, for at hjælpe de små butikker

Af Redaktionen, redigeret

– Lige nu er mange lokale butikker og servicevirksomheder trængt helt i knæ økonomisk. Derfor er jeg glad for, at Folketinget laver en hjælpepakke, der holder hånden under dem, der har tabt deres indtægtsgrundlag fra den ene dag til den anden på grund af corona-krisen, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Vi kan ikke undvære de lokale butikker, mener borgmesteren, der samtidig opfordrer Gladsaxe-borgerne til at huske at bruge dem.

– Lige nu kan alle hjælpe med at holde hånden under dem ved at handle lokalt, hvor det er muligt i forhold til myndighedernes anbefalinger. Mange restauranter og cafeer leverer nu ud af huset. Butikker har lavet websalg, gratis levering og nye regler, der sikrer kunderne i butikken. Køb hos dem. Det er afgørende for at de overlever, tilføjer hun.

Gladsaxe Kommune har lavet et beredskab, der er klar til at hjælpe butikkerne her og nu, der er klar online og over telefonen.