Hjælp med til at gøre krisen tålelig

Af Inge Maria Mandrup

Danmark og dermed også Gladsaxe Kommune er i en ekstraordinær situation og derfor er det vigtigt, at vi alle, der har ekstra ressourcer, giver en hjælpende hånd. Specielt er der brug for ekstra hjælp til at støtte vores svage og ældre medborgere til at komme gennem krisen så lempeligt som muligt.

Forvaltningen er fokuseret på at håndtere situationen på bedste vis.

Men kommunalbestyrelsen kan dog i en krisesituation fravige visse rettigheder og forpligtigelser om kommunalt plejetilbud m.v. Fravigelsen kan alene ske, når det på baggrund af en samlet vurdering af kommunens samlede pleje- og personalekapacitet er nødvendigt i forbindelse med f.eks Coranavirussygdom 2019(COVID-19)

Det er derfor vigtigt, at vi alle giver en hjælpende hånd for at krisen bliver så lidt mærkbar som muligt for ensomme og ældre medborgere.

Der er flere muligheder for at tilbyde en ekstra hånd så kontakt enten:

Gladsaxe Coronabereskab – på gladsaxe.dk/coronabereskab

Røde kors – hjælpenetværk – på rodekors.dk/corona eller tlf: 35299660

Ældre Sagen – telefonven tlf: 82820300

Faglige seniorer sammen med Dansk Folkehjælp – Akuthjælp til sårbare ældre – Folkehjælp.dk