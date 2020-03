Hjemmebiograf

Der kører i øjeblikket ikke noget på lærredet i Bibliografens sale, så man må forlade sig på digitale tilbud. Foto: Kaj Bonne.

Store oplevelser via Bibliografens digitale kanaler

Af Redaktionen, redigeret

I sidste uge fokuserede Bibliografens personale på nogle af de digitale filmtilbud, brugerne kunne fordybe sig i, imens dørene er lukkede. I denne kaster Bibliografen sig over et lille udpluk af de formidable læse- og lytteoplevelser, der blot er et par ”klik” væk.

eReolen har altid masser af spændende titler til udlån. Og netop i denne tid er der ekstra god grund til at gå på opdagelse på de virtuelle hylder. Gladsaxe Bibliotekerne har nemlig valgt at skrue op for det maksimale antal lån per bruger til 8 titler. Er man på udkig efter krimi, kærlighed eller noget til de mindste, er eReolen altid lige ved hånden.

Quello er endnu et fantastisk online-tilbud, der er propfyldt med suveræne koncertoptagelser fra alverdens kunstnere. Går man og håber, at årets Roskilde Festival stadig bliver til noget, kan man varme lige så stille og roligt op med for eksempel ”Taylor Swift: Superstar”, der følger det amerikanske pop-fænomen fra de spæde country-dage til den enorme succes, hun oplever i disse år.

Er ovenstående lidt for tandløst og skal man brænde noget krudt af, kan man jo gøre Iggy Pop and the Stooges selskab i ”Live at the Hordern Pavillion”. Orkestret emmer stadig af vitalitet og spillelyst og selv hele 43 år efter debutpladens udgivelse efterlader The Stooges stadig al konkurrence i støvet. Iggy er en naturkraft og klassikere som ”Search and Destroy” og ”I Wanna Be Your Dog” står knivskarpt!

Buster Festival og Nationalmuseet opfordrer i fællesskab børn fra hele Danmark til at lave egne film om livet under nedlukningen af landet på grund af Corona-virus, og det er planen, at filmene skal vises på Nationalmuseets digitale kanal “Vores Tid” i efteråret 2020.