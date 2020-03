Hold hygiejnen i top med de rigtige produkter

SPONSORERET INDHOLD: God hygiejne er ekstremt vigtigt, både når det gælder vores private hjem, vores arbejdsplads samt andre offentlige steder.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er naturligvis alfa og omega at gøre rent ofte for at nå den optimale rengøring, men der findes også en række forskellige produkter, der kan bidrage til bedre hygiejne. Det svenske brand Tork byder på en masse forskellige hygiejneprodukter, der kan gøre det nemt at opnå et rent og sundt miljø.

En bred vifte af produkter

Det er som regel en mere hygiejnisk løsning at tørre sine hænder af i et papirhåndklæde end i et almindeligt håndklæde efter håndvask. Et almindeligt håndklæde bliver nemlig brugt igen og igen og tit af mange personer, før det bliver vasket. Derfor er papirhåndklæder en god og hygiejnisk løsning til steder, hvor der er mange, som vasker hænder, og hvor der derfor kan være mange bakterier i omløb.

Du kan i det hele taget finde en masse forskellige og hygiejniske papirløsninger fra Tork, og sortimentet omfatter følgende:

– Papirhåndklæder

– Håndklædeark

– Toiletpapir

– Håndklæderuller

– Aftørringspapir

– Servietter

– Køkkenruller

Du kan naturligvis finde dispensere til de forskellige former for papir, så de bliver opbevaret på den bedst mulige måde. Dispenserne fås i blandt andet hvid, sort samt andre farver, så de kan passe til den øvrige indretning i rummet.

Derudover er der også sæbe, rengøringsprodukter, desinfektion og luftfriskere i sortimentet. Produkterne er i en høj kvalitet, der sikrer de bedste forudsætninger for et rent klima og godt helbred.

Du kan altså med de rigtige produkter optimere hygiejnen betydeligt, uanset om der er tale om institutioner, arbejdspladser, restauranter eller private hjem. Hvis du synes, at hygiejneprodukterne lyder som noget for dig eller din arbejdsplads, kan du med fordel tage et kig på hjemmesiden og se, hvad der er at finde. Priserne er så lave som muligt, så alle kan være med.