Hold nu afstand!

For mange mennesker overholder ikke myndighedernes anbefalinger om at holde afstand, her midt i corona-krisen. Også i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

40-50 unge mennesker, der spiller fodbold på træningsbanen en solrig eftermiddag. Løberen der, prustende og svedende, løber lige forbi andre, og lige rammer skulderen på en forbipasserende.

Kan vi ikke lige alle sammen lige prøve at tage coronavirussen lidt mere alvorligt? Om ikke for fællesskabets skyld – for alle de ældre og syge medmennesker, som risikerer at dø af at blive smittet. Eller for økonomien i stat, kommuner, firmaer og butikker. Eller for alle de børn og voksne, der gerne vil tilbage i børnehave, skole eller på arbejde, samt se deres venner og familie.

Så i det mindste fordi du der ikke følger statsministerens, dronningens eller sundhedsmyndighedernes anbefalinger, risikerer at din egen bevægelsesfrihed, rejsen til Kreta og cafélivet bliver lukket ned i længere tid og – hvis myndighederne ikke ser en nedgang i antallet af smittede og døde, fordi vi ikke alle sammen tager ansvaret på os for at sikre dette – Måske også med flere og mere omsiggribende restriktioner fra myndighedernes side. pk