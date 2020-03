Bolighandlen kan godt lade sig gøre

Af Redaktionen, redigeret

Stigende renter på realkreditlån til boligkøb og opfordringer fra regeringen om ikke at gå ud, hvis det ikke er nødvendigt – det lyder ikke som optimale forhold, hvis man er på boligjagt.

Alligevel viser tal fra boligsiden.dk at salget af villaer og rækkehuse har været stigende i 76 kommuner i februar i forhold til sidste år, også i Gladsaxe, selvom effekterne af coronavirussen nu kan mærkes, også på boligmarkedet.

Men selvom Danmark er lukket delvis ned, behøver man ikke at sætte sine flytteplaner på stand by, mener ejendomsmægler Marc Gerner fra Nybolig Søborg.

-Vi er lige nu i en helt speciel situation, hvor det vigtigste selvfølgelig er at følge myndighedernes anvisninger og hjælpe til at stoppe smittespredningen, men tager vi de nødvendige forholdsregler, er det faktisk også muligt at realisere sine flytteplaner, siger Marc Gerner.

Og hvis man ikke er tryg ved at mødes med en ejendomsmægler, kan man tage dialogen digitalt, tilføjer han.