Husk at vaske hænder

Foto: Colourbox.

Gladsaxe Kommune modtager løbende information fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus og følger deres anbefalinger, siger kommunen

Af Redaktionen, redigeret

– Gladsaxe Kommune har et beredskab til at håndtere udbrud af smitsomme sygdomme, og udviklingen overvåges nøje. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og modtager løbende information fra styrelsen, så vi er på forkant og kan iværksætte forholdsregler, hvis det bliver nødvendigt, skriver Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside.

Gladsaxes Børne- og Kulturdirektør, Thomas Berlin Hovmand, skriver desuden i et brev til forældre i Gladsaxe 4. marts, at alle børn, som har rejst i risikoområder og er kommet hjem fra 2. marts eller senere, skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

– Borgere, der har været i et af risikoområderne, kan ikke aflægge besøg på plejecentre eller besøge ældre hjemmehjælpsmodtagere i egen bolig, tilføjer han.

Husk hygiejnen

Ifølge Sundhedsstyrelsen, kan man forebygge coronavirus med god håndhygiejne (især gennem grundig håndvask), ved at undgå kontakt med personer der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion, samt ved at hoste eller nyse i et engangslommetørklæde eller i albuebøjningen.

Coronavirus kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær, og symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte. Der er globalt set rapporteret over 100.000 tilfælde af coronavirus i verden og over 3.800 dødsfald. 400 af dem i EU- og EØS-lande, ifølge Statens Serum Institut (tal fra 9. marts). Mange tusinde er dog også blevet raske igen, efter at have været smittet. Der er konstateret over 90 tilfælde af coronavirus i Danmark, og Statens Serum Institut vurderer sandsynligheden for, at der vil komme vedvarende smitte i Danmark indenfor de kommende uger som moderat.

Til sammenligning døde der, ifølge Statens Serum Institut, næsten 3.000 danskere af influenzarelaterede sygdomme i 2017/18 og næsten 800 i 2018/19. På verdensplan dør op imod 650.000 mennesker årligt. Over 140.000 døde i 2018 på verdensplan af mæslinger, ifølge WHO.

Læs mere på sst.dk/corona

pk