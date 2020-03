Hvad skal vi lave?

Man skal huske at få noget frisk luft og få rørt sig med familien - også selv om man skal holde sig på afstand af andre for at undgå smittefare. Foto: Kaj Bonne

Mange er hjemme på grund af corona-virussen. Men hvad skal man lave, når de fleste steder er lukket ned og man har lavet lektier?

Af Peter Kenworthy

Derhjemme er der telefonen med spille-apps, bøger, tusser og papir, lektierne, NetFlix, havearbejde, mavebøjninger, oprydning, rengøring, strikning, Football Manager, Lego, online-filmfestival på cphdox, online-koncerter på coronakoncerter.dk, online-bøger på ereolen.dk og meget andet man kan lave under corona-krisen – altså når man er færdig med arbejdet.

Men man skal jo også ud og have frisk luft og få rørt sig. Og vil man gerne have idéer til, hvad man skal lave udendørs, er det altid en god idé at spørge en spejder. Gruppeleder i DDS Bagsværd Gruppe, Anders Theilgaard Madsen, har masser af forslag.

Man kan lave bål i haven eller på de offentlige bålpladser, og riste popcorn, bage snobrød eller lave pandekager. Bygge sin egen sæbekassebil, snitte mønstre i en pind eller lave træfigurer. Tage en ud og find orienterings-poster i skoven. Sove i telt, i haven eller på en lejrplads, eller lægge telefonen væk og tag på vandring med rygsæk, er nogen af hans forslag.

– Egentlig er noget af det her som både børn, unge og voksne har syntes var sjovt i hundrede år og som spejdere har gjort i 113 år. Med computere, tablets og smartphones er vi åbenbart blevet dårlige til selv at hitte på det, men så er det altså ikke mere mystisk. Brug fantasien – og gør fantasien til virkelighed, fortæller Anders Theilgaard Madsen.

Thomas Madsen fra KFUM-Spejderne Søborg Gruppe er enig.

– Der er mange mennesker der desværre i disse elektroniske tider er udfordret i at bruge fantasien og deres kreativitet. Når der skal laves opgaver eller lege, så handler det meget ofte om at bruge sin fantasi. Så kan mange ting laves om og blive meget sjovere, fortæller han.

– Hvorfor skal et Ludospil spilles indenfor. Lav spillet stort, og lav ludo-spillepladen i kæmpe størrelse uden for, så bliver det sjovt at spille og i får masser af luft. Samtidig får i brugt jer selv udenfor, tilføjer han.

Thomas Madsen foreslår følgende lege – man kan finde flere på legedatabasen.dk:

Opgave 1:

Byg en dyrefælde

Hvis du har adgang til en stump have, kan du bygge en dyrefælde. Du skal bruge:

Et tomt glas, f.eks. fra syltetøj

En tallerken

Tre små sten, der har samme størrelse

Grav glasset ned med åbningen opad. Det skal grave så langt ned, at overkanten af glasset er i jordhøjde. Sørg for, at jorden dækker helt hen til kanten, uden at der kommer jord i glasset. Læg herefter de tre små sten rundt om glasset, og placer tallerkenen ovenpå, så det ikke kan regne ned i glasset.

Nu skal du bare vente, gerne til dagen efter. Herefter kan du tage glasset op, og se på de dyr, der er faldet i. Se, om du kan finde ud af, hvilken slags dyr, der er tale om, og hvor mange der er. Lav f.eks. væddeløb med billerne eller mål, hvor lang regnormen er. Husk at slippe dyrene ud bagefter, og at dække hullet til igen.

Opgave 2:

Kryds og Bolle eller fire på stribe.

Når du nu skal ud og havde lidt frisk luft. Så kan det her være sjovt at lave udenfor. Har du en have kan det laves her eller nede i en gård. Det kræver blot noget forberedelse lige i starten.

Alt skal laves i naturmaterialer.

Kryds og Bolle:

Du skal havde lavet 3 x 3 felter, så du har et spillebræt. Find nogle grene du kan lave dette af. Det er nu du selv afgøre hvor stor pladen skal være.

Har du asfalt eller fliser i gården, så kan pladen også tegnes med kridt.

Find så brikkerne. I skal havde tre brikker hver. Har i brænde liggende kan det være tre brændekævler, det kan være tre grankogler, og når vi taler om klimaet i øjeblikket kan det være affald i samler op på jeres gåtur og bruger det til at spille med. Husk blot at når i er færdige smider i det ud, lægger naturtingene tilbage i naturen og trækævlerne tilbage i brandestakken.

SÅ ER DET BLEVET TID TIL AT SPILLE.

Hvis ikke du kender reglerne til Kryds og Bolle kan de findes på nettet.

Fire på Stribe.

Du skal her havde lavet en spilleplade først. Her ligger pladen nede på jorden, og står ikke op, som det spil du kender.

Pladen skal laves med 54 felter seks felter lodret og ni felter vandret. Du kan bruge alt det du finder i naturen til at skabe felterne.

Har du asfalt eller fliser i gården, så kan pladen også tegnes med kridt.

Find så brikkerne. I skal havde ca. 25 brikker hver. Har i brænde liggende kan det være 25 brændekævler, det kan være 25 grankogler, og når vi taler om klimaet i øjeblikket kan det være affald i samler op på jeres gåtur og bruger det til at spille med. Husk blot at når i er færdige smider i affaldet ud, lægger naturtingene tilbage i naturen og trækævlerne tilbage i brande stakken.

SÅ ER DET BLEVET TID TIL AT SPILLE.

Hvis ikke du kender reglerne til fire på stribe kan de findes på nettet.

Opgave 3:

Sanse-løb

Når nu du sidder derhjemme, så kender du alle duftene der. Spørgsmålet er hvor god er din lugte sans.

Den her leg er mest udfordrende udenfor, men kan også godt leges indenfor.

Du skal du udfordre din lugte sans.

Der er en i familien der skal gemme en lille ting (æble, banan eller noget andet). Personen skal gå en eller anden rute som personen selv vælger ude i haven eller indenfor. Inden personen gør dette, så går i ud og skærer et løg over på midten.

Den der skal finde vejen hen til den gemte skat skal nu lukke øjnene. Nu sætter den anden person duftmærker med løget på forskellige ting, som danner et spor, og for enden bliver skatten nu gemt.

Nu gælder det om for den der har haft lukket øjnene, at bruge næsen og dufte sansen til at finde vej hen til skatten.

Der kan bruges mange forskellige ting til at danne duft spor (appelsiner, citroner, tabasco mv.). Kun fantasien sætter grænser.

HUSK MEGET VIGTIGT: Laver i denne leg indenfor, så skal I kun bruge duft ting, som kan tørres af med en fugtig klud, og noget der ikke sætter mærker i hjemmet.

Opgave 4:

Urtepotte-stafet.

Denne stafet er en udendørs stafet, og den er bedst på en græsplæne.

Du skal bruge fire ler-urtepotter, med et hul i bunden. Er der ikke hul i bunden, kan du få bordet et hul forsigtigt i bunden. Igennem hullet sætter du en snor/sejlgarn. Nu skal du binde en stor knude i den ende der er inde i urtepotten, således at snoren holder fast i urtepotten.

Dette skal du gøre på alle fire urtepotter.

Ude på græsplænen, markerer I nu en startsted og et punkt I skal ud og vende ved.

Inden starten går, må du stå lige bag urtepotterne med begge dine fødder, og du må holde snorene til dem i dine hænder.

Når starten går skal du op og stå på urtepotterne med begge dine fødder. Så du står med venstre fod på en urtepotte og højre fod på den anden urtepotte. Du skal nu gå ned til enden på urtepotterne og tilbage igen. Du må ikke røre jorden.

Det gælder om at flytte vægten fra højre urtepotte til venstre urtepotte, så du kan flytte højre urtepotte ved at løfte højre urtepotte med snoren, og flytte den frem. Din højre fod må godt stå på urtepotten, men den må ikke røre jorden.

Hvem kommer hurtigst frem og tilbage.

Lige i starten kan det være svært, så en kort bane kan være at foretrække, men jo bedre du bliver jo længere kan banen også være. Samt hvis du rører jorden, så skal du starte forfra.

Du kan selv udvikle sværhedsgraden.

HUSK DER SKAL VÆRE PLADS TIL AT FALDE PÅ.