Ikke alle butikker lukker ned

Nogle butikker må gerne holde åbent under coronakrisen, så længe de overholder visse retningslinjer

Af Peter Kenworthy

Serveringssteder hvor der serveres mad og drikkevarer, indkøbscentre, stormagasiner, spillehaller, træningscentre, tatovører, solarier, netcaféer, frisører og kropsplejeklinikker, hvor der er tæt kontakt til kunderne, har fået midlertidig forbud mod at holde åbent af regeringen. Det fortæller Erhvervsstyrelsen. I første omgang gælder forbuddet frem til 30. marts.

Butikker, supermarkeder og andre virksomheder i detailhandlen må dog godt holde åbent, ligesom eksempelvis kiosker og pølsevogne. Men der stilles en række nye krav til dem. Blandt andet skal de sikre mindst 4 m2 gulvareal per kunde og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne.

Butikkerne skal desuden så vidt muligt have vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunderne, medarbejderne skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne, og der også skal informeres om, at personer der har symptomer på coronavirus bør blive hjemme.

Der er dog nogen borgere der tror, at butikkerne ikke må holde åbent, fortæller formanden for Handelsforeningen for Søborg og Omegn, Niels Nebeling.

– Men så længe de opfylder de gældende retningslinjer, så er der ikke noget i vejen for at holde åbent. Tværtimod. Borgerne skal jo også kunne få den service de mangler, når det er nødvendigt, tilføjer han.

– Køb ind som i plejer, prøv at tage det roligt, og lad være med at gå i butik på en måde, så I smitter hinanden der, som statsminister Mette Frederiksen fortalte på et pressemøde tirsdag.