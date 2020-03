Ingen bøder på biblioteket

Gladsaxe Bibliotekerne holder lukket for tiden, så det er ikke muligt at aflevere sine lånte materialer.

Af Redaktionen, redigeret

Selvom systemet ikke kan forlænge lånefristerne, så er man dog sikker på ikke at få gebyr eller erstatning for for sent afleverede materialer. Både påmindelser og hjemkaldelser er sat på pause, og skulle der være en smutter, så annullerer biblioteket gebyret, når de åbner igen.

Har du fået en besked om en reservering, der er kommet hjem, så har du et par dage til at hente det, når biblioteket åbner igen. Hold øje med gladsaxe.dk/bibliotek for hvornår de er tilbage på bibliotekerne.