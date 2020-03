Ingen kirkegang og menighedsmøder

Foto: Peter Kenworthy

Folkekirkerne er lukkede og gudstjenesterne er aflyst. Søborg Kirke dropper offentligt menighedsrådsmøde

Af Peter Kenworthy

Gudstjenester og møder i folkekirkerne i Gladsaxe er indtil videre aflyst, fortæller Gladsaxe-Herlev Provsti i en pressemeddelelse.

– For at forhindre spredningen af Corona-virussen og for at beskytte de mest udsatte mod at blive smittet er alle offentlige arrangementer i folkekirken aflyst, også i Herlev og Gladsaxe. Det betyder også at selve kirkerne er lukkede, tilføjer Gladsaxe-Herlev Provsti. Det er dog stadig muligt at tale med en præst over telefonen.

Søborg Kirke overvejede at afholde et offentligt menighedsmøde søndag ”på mest forsvarlig vis under de skærpede forhold”, som kirken skrev på sin hjemmeside. Alle medlemmer af folkekirken med tilknytning til Søborg Kirke skulle have haft adgang til menighedsmødet, tilføjede man.

Det møde blev dog sidenhen aflyst. ”Mødet udsættes til Danmark igen lukkes op”, som der nu står på Søborg Kirkes hjemmeside.

– Overskriften på Søborg Kirkes hjemmeside afspejler det forhold, at der, ved den seneste opdatering af hjemmesiden, var usikkerhed om mødets status, som aflyst eller ikke-aflyst. Jeg kan oplyse, at denne usikkerhed nu er afklaret, idet mødet er aflyst, fortalte Provst i Gladsaxe-Herlev provsti, Peter Senbergs tirsdag.

Kirkeministeriet har udsendt en meddelelse om, at gudstjenester og andre arrangementer i landets menighedsråd skal indstilles i 14 dage, og fortæller at der er iværksat omfattende tiltag for at undgå situationer, hvor mange personer opholder sig tæt sammen.

– Alle gudstjenester er aflyst i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært, skriver ministeriet på sin hjemmeside 12. marts.

– Det er vigtigt, at alle lytter til myndighedernes anbefalinger så vi mindsker og forebygger en hastig smittespredning i Danmark. Det er helt afgørende for at opretholde et fungerende sundhedsvæsen, udtalte Kirkeminister Joy Mogensen i denne sammenhæng.