Ikke nødstyre i Gladsaxe

Foto: Kaj Bonne

Ny bekendtgørelse giver byrådet mulighed for at indføre nødstyre. Det har Gladsaxe Kommune dog ingen planer om, fortæller borgmesteren

Af Peter Kenworthy

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har udstedt en bekendtgørelse, som giver mulighed for at fravige en række styrelsesretlige regler i den aktuelle situation med coronasmitte, fortæller Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Med de nye midlertidige regler kan møder holdes som video- eller telefonmøder, og byrådsmøder kan afholdes uden offentlighedens adgang. Hvis det kan lade sig gøre, skal man offentliggøre video eller lyd fra mødet, og beslutninger fra mødet skal ligesom normalt offentliggøres, tilføjer man.

Der åbnes desuden for en særlig mulighed for, med tilslutning fra byrådet, at indføre en slags nødstyre. Dog kun hvis det ikke er muligt på betryggende måde at gennemføre møderne over video eller telefon. Ved nødstyre vil økonomiudvalget/ forretningsudvalget overtage ledelsen af kommunen.

I Gladsaxe Kommune har man dog ingen planer om at benytte sig af muligheden for at indføre nødstyre, fortæller borgmester Trine Græse (A).

– Vi er lige i øjeblikket i gang med at øve os på at holde udvalgsmøder virtuelt, og der bliver i morgen aften afholdt to små udvalgsmøder, så vi også får det afprøvet i praksis. Med hensyn til næste byrådsmøde som er den 29. april, så arbejder vi også på at finde en teknisk løsning på det, hvis vi til den tid stadig ikke kan holde møder i byrådssalen, tilføjer Trine Græse.

Bekendtgørelsen ophæves den 1. juli.