Kan droppe nationale test

education, learning and people concept - group of students writing school test

Gladsaxe Lærerforening opfordrer kommunen til at droppe de nationale test i Gladsaxes skoler, nu hvor muligheden er til stede. Foto: Colourbox.

Undervisningsministeriet arbejder på et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem

Af Redaktionen, redigeret

– For nyligt viste en omfattende evaluering af de nationale test fra VIVE, at resultaterne på elevniveau er relativt usikre og kun i begrænset omfang har relevans for lærernes arbejde med at udvikle og forbedre undervisningen, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse 21. februar.

Regeringen vil inden sommeren 2020 fremlægge et forslag til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem. Frem til dette er klar, vil der være en overgangsordning, og Undervisningsministeriet tilføjer, at ”for skoleåret 2019/2020 gælder, at skolerne får mulighed for ikke at gennemføre de nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin”.

Gladsaxe Lærerforening ser gerne, at Gladsaxe Kommune benytter sig af denne mulighed.

– De nationale test har ikke bidraget med noget godt til folkeskolen. Eleverne lærer ikke noget af dem. De forbedrer ikke lærernes undervisning. De er en del af et skole- og menneskesyn, der foregiver, at man kan måle og veje sig til det, der er væsentligt. Men sandheden er, at det, der virkelig er vigtigt at kunne her i verden, ikke lader sig klemme ind i regneark. Jeg forventer, at Gladsaxe Kommune benytter sig af muligheden for at fritage de fleste elever for testene i dette forår, fortæller formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov.

I byrådet er man glad for at Folketinget har aftalt midlertidigt at suspendere de nationale test.

– Med forbehold for at lovforslaget kan blive ændret inden vedtagelse, har vi sat et nyt punkt på Børne- og Undervisningsudvalgets dagsorden, hvor vi indstiller at byrådet beslutter at vi ikke afholder de nationale tests i Gladsaxe i 2020. Det gælder dog ikke hvis der er skoler i Gladsaxe der falder ind under de 20 procent skoler der har præsteret dårligst i dansk og matematik, idet de stadig skal teste, eller hvis nogen af dem udtrækkes til at gennemføre test som del af et repræsentativt snit, siger formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B).

– Jeg håber suspenderingen af tests vil lette noget af det pres mange unge i dag føler sig underlagt, også i Gladsaxe, tilføjer han.

Thomas Agerskov siger, at han mener, at den eneste rigtige beslutning vil være at følge forvaltningens indstilling om ikke at gennemføre de nationale test.

pk