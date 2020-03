Klar til semifinalerne

Efter sidste sæsons exit i kvartfinalerne, er Gladsaxe Bears igen klar til at spille semifinaler i landets næstbedste række

Af Redaktionen, redigeret

Semifinalepladsen blev sikret efter tre sikre sejre over Jutland Vikings på 5-1, 7-2 og 8-3.

Første kamp blev reelt allerede lukket i første periode, som Bears vandt 4-0. Kamp to startede ud mere jævnbyrdigt – lidt over halvvejs i kampen var stillingen 1-1, men med tre mål på lige under to minutter, lukkede Bears kampen.

I sidste kamp var der aldrig tvivl om udfaldet, for Bears kom foran med 6-0 før Jutland fik reduceret. De tyve mål Gladsaxe Bears lavede i de tre kvartfinale kampe blev sat ind af tolv forskellige spillere, hvilket vidner om en stor bredde og harmoni på holdet, fortæller sportschef Jacob Volf.

I semifinale-serien møder Bears vinderen af Herning og Hvidovre.