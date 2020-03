Klarer corona-skærene

Karina og Martin med deres to drenge. Foto: Peter Kenworthy.

Karina og Martin fra Søborg får hverdagen til at fungere, selvom det kan være en udfordring at balancere arbejds- og familiehjemmeliv og holde humøret højt

Af Peter Kenworthy

Børnefamilier rundt om i landet og verden har mange måder at få hverdagen til at gå op, efter at børnehaver, skoler, biografer, museer, arbejdspladser, grænserne og alt muligt andet er mere eller mindre lukket, om ikke slukket, på grund af corona-krisen.

Nogen sørger for at komme en masse ud, eller bruger tiden til at få ro på de indre linjer. Andre har lagt et hjemmeskema for dagen, med tidsangivelser for blandt andet skolearbejde, skærmtid, hyggetid, praktiske gøremål og udflugter.

Karina og Martin fra Søborg har valgt ikke at køre et stramt skema for deres to drenge i henholdsvis børnehave- og indskolingsalderen. Martin arbejder i en kommunal kultur- og fritidsforvaltning, men arbejder lige nu på fuldtid hjemmefra. Hans arbejdsplads er forstående for, at han har to mindre børn, siger han.

– Det bliver nødvendigvis lidt på halv kraft, fordi man er på, begge steder. Det giver lidt dårlig samvittighed, når man ikke er der for ungerne, og for arbejdet, fordi man nu både skal have arbejdsplads og børnepasning under samme tag, fortæller Martin.

Karina er uddannet sygeplejerske, men er i gang med at studere til sundhedsplejerske, hvilket lige nu foregår online i selvstudiegrupper. Hun har fået besked på at være parat, og er klar til at træde til, hvis situationen kræver det.

– Vi er taknemmelige for at være raske indtil nu og vi er bevidste om, at mange har det sværere end os. Jeg synes dog at særligt de første par dage gav noget indre uro og var svære at finde ud af. Skal jeg passe børn eller studere, for man kan jo bare ikke være to steder på en gang, fortæller hun.

Taler det lidt ned

For at holde denne uro nede, er det vigtigt at holde en balance mellem at overholde anbefalingerne og holde sig orienteret, og huske at tage en corona-nyhedspause, fortæller Karina og Martin.

Selvom – eller måske netop på grund af at – de har forældre i smitte-risikogruppen, og familie der er i den økonomiske risikogruppe.

– Jeg bekymrer mig som alle andre for sundhedskrisen, men jeg tænker også på de økonomiske konsekvenser, blandt andet for min svigerinde, som er frisør, og for de små erhvervsdrivende på Søborg Hovedgade – kan de klare det her, fortæller Martin.

– Vores drenge ved godt at coronavirussen kan smitte, men vi har talt det lidt ned, og vi voksne er holdt op med selv at se på dødstal og være rystede hver gang de stiger, for ellers er vi sikret en depression på forhånd, tilføjer Karina.

Hverdagen tager form

Hverdagen begynder dog at tage form, hjemme i parcelhuset i Søborg, fortæller de. Selvom rollen som underviser er ny, og ens barn ikke har samme faglige respekt for forældrene som overfor læreren. Eller når storebror har lidt svært ved at forstå, at lillebror slipper for at lave lektier.

– Jeg er dansklærer og Martin er matematiklærer, og det er mest om eftermiddagen vi laver lektier. For vi har også brug for at få børnene ud – enten i skoven, eller i haven, fortæller Karina.

Og selvom situationen – både for borgerne og på samfundsplan – er kritisk, skal man prøve at se på de positive ting der trods alt kan være i situationen, mener de.

– Vi har i hvert fald fået mulighed for at køre i et andet tempo og få noget mere nærvær i dagligdagen i familien. Vi prøver at folde eventyret ud i de små kroge, ved eksempelvis at se på hvad der gemmer sig af smådyr under en sten i haven eller i skoven og så videre, siger Martin.

Karina er enig. – Vi har aktive børn, men jeg synes at det trods alt er blevet mere roligt, nu hvor noget af det daglige pres på sin vis er taget af, tilføjer hun.