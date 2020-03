Ny kampagne skal sætte fokus på fordelene ved at handle ind i nærområdet. Familien Gladsaxe kan godt glæde sig til lidt gang i gaden

Af Redaktionen, redigeret

En fed by handler om diversitet, og når man er en lille (og stor) butik i internet-alderen, gælder det om at hjælpe hinanden, så man holder liv i både butikken og gaden.

Gladsaxes første ’Sæt pris på din by – Køb Lokalt’-dag afholdes lørdag den 25. april. Målet er at styrke danskernes bevidsthed om at handle lokalt, for at fastholde levende og dynamiske byer, og ambitionen er, at Køb Lokalt-dagen bliver en tilbagevendende begivenhed hvert år, den sidste lørdag i april.

Baggrunden for Køb Lokalt-dagen er den stigende butiksdød. Og i en tid med konkurrence på detailmarkedet og nethandel, kan man nemt komme til at glemme hvordan det lokale handelsliv er en del af det, der holder liv i lokalsamfund som dem i Gladsaxe. Både ved at sikre, at der er liv i gaden, og arbejdspladser og skattekroner.

Pointen med projektet er, at man lokalt kan gøre meget for selv at vende kurven og skabe vækst og udvikling, og at man skal sætte fokus på det positive ved at købe lokalt. BID-netværkene i Gladsaxe er allerede i gang med at planlægge lokale aktiviteter i forbindelse med Køb-Lokalt-dagen. Og der er lagt op til nogle gode vejfester, med hvad der dertil hører af mad, drikke og underholdning.

De Lokale Ugeaviser, BID-Danmark, MobilePay og reklamebureauet Marketsquare står bag Køb Lokalt-projektet. Byrådet har finansieret, at de tre handelsgader Bagsværd, Buddinge og Søborg er tilmeldt den landsdækkende kampagne ”Sæt pris på din by”. Det er derfor gratis for butikkerne at deltage.

BID står for Business Improvement Districts. Læs mere på prisdinby.dk

