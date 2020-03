Køber ind for de gamle

Nabaa (tv) og Birgül hjælper Gladsaxes ældre mennesker med at få købt mælk, brød og medicin. Foto: Privat.

To unge piger hjælper Gladsaxes ældre og svagelige med indkøbene

Af Redaktionen, redigeret

Kriser og katastrofer får ofte det bedste – og nogen gange det værste – frem i folk.

Birgül Kuyulu El-Caney og Nabaa Sadoun står for det første. De har samlet en gruppe unge, der – i disse corona-tider – blandt andet køber mælk, brød og medicin ind for gamle og svagelige i Gladsaxe Kommune, der ikke selv har mulighed for det, eller hjælper dem på anden vis.

– Vi talte om at det kunne være fedt at hjælpe nogle af de ældre, for vi har bil og kan køre. Vi har været frivillige i Ung til Ung, hvor vi var med til at hjælpe under flygtningekrisen. Vi tænkte at vi kunne samle nogle unge, der kunne hjælpe til. Vi skal hjælpe hinanden, for sammen er vi stærke, fortæller Birgül og Nabaa.

Mange af de ældre kender de to piger i forvejen, på grund af deres frivillige engagement, tilføjer de.

De to piger har lavet opslag på Facebook-grupperne 2860 Søborg og 2880 Bagsværd, hvor man kan kontakte dem. Man kan også ringe på 28302160 (Birgül) eller 25532860 (Nabaa). pk