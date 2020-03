Kolonihave i en coronatid

Foto: Kaj Bonne

Kolonihaveforbundet opfordrer til at man følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Af Peter Kenworthy

Arrangementer med flere end ti forbydes – foreløbigt til den 30. marts. Desuden lukkes storcentre, diskoteker, barer, idrætsfaciliteter og barer, gæster på restauranter og caféer er heller ikke tilladt. Det er stadig muligt at handle i dagligvarebutikker og apoteker.

Sundhedsstyrelsen fortæller Gladsaxe Bladet, at man – i tråd med statsminister Mette Frederiksens opfordring– anbefaler at man bliver hjemme.

Men gælder dette også for Gladsaxes mange kolonihaveforeninger, hvor forårssæsonen plejer at betyde at kolonihaveejerne rykker ind i deres kolonihaver?

Formand for Kolonihaveforbundet, Preben Jacobsen, fortæller at han anbefaler, at man kun tager i haven, hvis man reelt har mulighed for at holde afstand og agere efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

– Vi henstiller til, at man også i haven agerer på samme måde som man ville ude i samfundet. Man skal under ingen omstændigheder tage ud i haven, hvis man har det skidt eller er i karantæne, tilføjer han.

HF Samvirke, der ligger på Klausdalsbrovej, skriver på sin hjemmeside, at det ”på nuværende tidspunkt er umuligt at sige, hvorvidt arrangementer, kontoråbning, vurderinger osv. kommer til at køre som planlagt. Vi må alle afvente hvad som hænder de kommende 14 dage”.

I HF Carl Nielsens Minde, der ligger på Gladsaxe Møllevej, skriver man på foreningens hjemmeside at ”i HF Carl Nielsens Minde ta’r vi også ansvar og følger Sundhedsstyrelsens og regeringens påbud og anbefalinger ifm. Coronavirus”.

Blandt andet lukker man kontoret, og sætter udvalgsarbejde og fællesarbejde på pause.

Samtidig skriver foreningen, at ”Lørdag d 28. marts vil sommersæsonen som planlagt blive igangsat med udsætning af de mindre beholdere og små containere m.v., med hjælp fra så få mennesker som muligt. Containere til køkken- og haveaffald leveres allerede d. 27. marts”.