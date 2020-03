Kommunen skal bruge ekstra hænder

Doctor holding elderly person hand with care in hospital.healthcare and medicine

Foto: Colourbox

Du kan nu melde dig til Gladsaxes corona-beredskab – kommunen har især brug for dem med en sundhedsfaglig uddannelse

Af Redaktionen, redigeret

– Gladsaxe Kommune søger ekstra hænder, der kan hjælpe under corona-beredskabet, hvis krisen kommer til at ramme ekstra hårdt. Vi søger især uddannede inden for det sundhedsfaglige område, men der kan også blive behov for ekstra hænder inden for andre områder, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Man har især brug for ekstra hænder inden for hjemmeplejen, plejeboliger og på bostederne, hvis krisen rammer ekstra hårdt, tilføjer man.

Man kan henvende sig til kommunen på gladsaxe.dk/coronaberedskab hvis man er interesseret og opfylder kriterierne.