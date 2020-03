Kriseberedskab og coronavirus

Store dele af Danmark blev i sidste uge lukket ned. Men hvis vi køber ind på almindelig vis, kan supermarkederne stadig fungere som sædvanligt. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Kommune har opgraderet sit kriseberedskab. Vi andre skal holde hovedet koldt og hænderne rene

Af Peter Kenworthy

I sidste uge fortalte statsminister Mette Frederiksen, at store dele af Danmark bliver lukket ned – blandt andet uddannelsesinstitutioner, skoler og daginstitutioner, ligesom offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, bliver sendt hjem – foreløbig i to uger.

Alle private arbejdsgivere opfordres desuden til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra.

I en ny lov, som Folketinget vedtog torsdag, kan sundhedsministeren kræve at smittede eller formodet smittede skal undersøges, isolere sig eller tvangsbehandles, forbyde afholdelse og deltagelse i større forsamlinger både indendørs og udendørs, samt tvangsafspærre områder og begrænse adgang til plejehjem og sygehuse for at inddæmme farlige sygdomme som coronavirus.

Man opfordres til at arbejde hjemmefra. Og regeringen har desuden lukket grænserne frem til og med 13. april – i øvrigt i strid med anbefalinger fra verdenssundhedsorganisationen WHO og EU-Kommissionen. Andre lande har dog gjort noget tilsvarende.

Man skal lade være med at rejse væk fra Danmark med mindre, det er absolut nødvendigt. Danske statsborgere kan altid komme ind i Danmark. Derimod skal udlændinge have et anerkendelsesværdigt formål for at krydse grænsen til Danmark. Man kan blandt andet komme ind som udlænding hvis man arbejder eller bor i Danmark eller skal levere varer.

’Sundhedskrise af historiske dimensioner’

– Regeringen har besluttet, at den offentlige sektor sættes på nødblus for at begrænse og afbøde konsekvenserne af spredning af coronavirus. Formålet er at forhindre, at kapaciteten i vores sundhedsvæsen ikke kan følge med behovet. Derfor har vi nu i Gladsaxe Kommune opgraderet vores kriseberedskab, fortalte Gladsaxe Kommune i sidste uge.

– Vi står i begyndelsen af en sundhedskrise af historiske dimensioner, og vi har aktiveret vores kriseberedskab på det højeste niveau. Derfor gælder det om, at vi alle holder hovedet koldt, hjælpes ad og handler. Og jeg er meget imponeret over, hvordan det er lykkedes vores dygtige medarbejdere at få et fuldt og funktionsdygtigt nødberedskab op at køre i løbet af et døgns tid, fortæller borgmester Trine Græse (A) til Gladsaxe Bladet fredag.

– Samtidig har jeg kæmpe stor ros til vores forældre, som har vist en utrolig samarbejdsvilje og holdt deres børn hjemme, så vi kan koncentrere os om at finde pasning til de børn, hvis forældre løser vitale opgaver i nødberedskabet, og som ikke har andre pasningsmuligheder. I går var der kun en tredjedel af børnene til stede i vores dagtilbud og i dag er kun en håndfuld elever dukket op i skolerne, tilføjer hun.

Opdateret kriseberedskab

Kommunen har en oversigt over, hvordan kommunens borgerrettede funktioner berøres i forbindelse med beredskabet:

Alt på fritids-, idræts- og ungeområdet lukkes ned (idrætshaller, svømmehaller, biblioteket m.m.), undtagen Gadeteamet, men Familie- og Rådgivning har et nødberedskab. Dagtilbud og skoler lukker i 14 dage.

Efter aftale kan man dog få nødpasning af børn i alderen 0-9 år på skolen, i dagplejen og i følgende børnehuse: Humlebien, Lundegården, Møllehuset, Taxhøj, Midgård, Nøddehegnet, Troldehøj, Sneglehuset og Elverdammen. Ved akut behov for nødpasning skal man kontakte sin børnehusleder.

Nødpasning kan gives til børn af forældre, der varetager kritiske funktioner i det offentlige, er ansat i en privat virksomhed der ikke har hjemsendt medarbejderne, eller til børn der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

På beskæftigelses- og socialområdet holder Tornehøjgård, Kagsåhuse, Kildevældet og Ungehuset åbent. Rusmiddelcentret fortsætter med personlig medicinudlevering og alle som modtager behandling vil blive ringet op. Værestederne lukkes, men de faste brugere bliver også ringet op, og samtidig vil der være madudlevering to gange om ugen.

Handicaprådgivningen arbejder hjemmefra via Skype og telefon, men kan kaldes ind. Akttelefonen og døgntilbud opretholdes som vanligt, mens dag- og beskæftigelsestilbud, caféer, klubtilbud og lignende lukkes.

Visitationen, kommunens plejecentre, de midlertidige pladser på Kildegården og hjemmeplejen fortsætter den almindelige drift, men pårørende anmodes om ikke at møde op på plejecentrene på grund af smitterisiko. Genoptræningen på Kildegården fastholdes for dem med størst behov, Forebyggelsescentret lukkes, mens hjælpemiddelområdet holdes åbent, for dem med akut behov.

Alle samtaler med jobcenteret bliver aflyst, mens der er åbent for henvendelser på telefonen fra 9-12 hver dag, i forhold til akutte henvendelser. Alle kantiner, herunder kantinen på rådhuset, lukkes.

Borgerservice lukker ned for fysisk fremmøde, men man kan ringe i telefontiden: mandag-fredag klokken 9-14 på 39 57 50 00.

De medarbejdere, der arbejder med miljøområdet, rottebekæmpelse og lignende fortsætter deres arbejde. Affald afhentes som vanligt.

Det politiske arbejde sættes i bero. Blandt andet vil udvalgsmøder og byrådsmødet blive aflyst, i første omgang frem til påske.

Vask hænder og tag cyklen

Regionerne og Herlev Hospital anbefaler desuden, at man slet ikke møder op på hospitalet, hvis man har feber, hoste, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine, og at pårørende undgår at besøge hospitalet. Region Hovedstaden beder desuden om, at man ikke ringer til hospitaler, egen læge, regionens 112 eller 1813, med mindre det handler om akut sygdom.

Der er begrænsninger på passagerantal i busserne. Movia har opfordret busoperatørene til, at ikke medtage mere end cirka halvdelen af bussernes normale passagerkapacitet for at undgå, at kunderne står for tæt. Transport- og Boligministeriet opfordrer rejsende til, om muligt, at gå eller tage cyklen, hvis man ikke skal så langt.

For at beskytte sig selv og andre mod smitte, anbefaler Sundhedsstyrelsen at man vasker hænder tit eller bruger håndsprit, hoster og nyser i ærmet, husker rengøringen, undgår kindkys, kram og håndtryk og begrænser den fysiske kontakt.

Coronavirus smitter via dråber fra host og nys fra smittede personer. Det er meget lidt sandsynligt, at Coronavirus smitter gennem mad, skriver Fødevarestyrelsen desuden på sin hjemmeside.

Hold afstand

Og så skal vi alle sammen huske, at selvom det kan virke irriterende at skulle holde sig et par meter fra dine medmennesker – når du er på løbetur rundt om søen, på isbaren, i køen, på legepladsen – så forværrer og forlænger man situationen hvor disse tiltag bliver opretholdt, og hvor grænser og skoler er lukkede, hvis vi ikke følger anbefalingerne.

Når nu regeringen, sygehusene, skolerne, butikkerne har sat så meget i og på spil, bør vi også kunne bidrage med at handle derefter. For ellers vil smitten fortsætte, og samtidig forlænge den indgriben i vores hverdag som vi oplever nu.

Du kan holde dig opdateret om ændringer i situationen på gladsaxe.dk/corona, sst.dk/corona og um.dk