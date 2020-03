Mål og midler

AB-træner Patrick Birch Braune laver analyser ud fra internetplatformen Wyscout. Foto: Peter Kenworthy.

Tal og tjek på AB’s efterårssæson

Af Redaktionen, redigeret

I efterårssæsonen fik AB Gladsaxe 27 point og scorede 32 mål. Ifølge AB’s hjemmeside kom man frem til 11.62 afslutninger per kamp, hvoraf de fleste blev scoret i feltet. Chancerne kom ligeligt fra højre, venstre og centralt i banen.

AB har samtidig, sammen med FC Helsingør og Hillerød, rækkens bedste afleveringsprocent på hele 83 procent. AB-spillerne forsøgte sig i efteråret med 26 driblinger, hvoraf omkring halvdelen lykkes.

Forsvaret indkasserede 23 mål i 16 kampe – de fleste på kontraangreb og i den sidste halve time af første halvleg, og AB er en af de klubber i divisionen, der havde færrest boldtab i kampene.

Daniel Warmbach havde – ikke overraskende for dem der har deres gang på Gladsaxe Stadion – flest glidende tacklinger af alle spillerne i 2. division.

AB bruger, ifølge træner Patrick Birch Braune, en internetplatform, som hedder Wyscout, hvor alle kampe bliver uploadet.

– Så laver de statistik på det, og jeg kan lave analyser på kampene ud fra det. Jeg følger det løbende, så jeg bliver ikke overrasket. Vi har spillet godt og det gør at beslutningerne om hvad vi skal arbejde med ikke bliver taget baseret på følelser. Men på fakta og analyse. Derfor har det været vigtigt, for at arbejde med at undgå omstillinger imod os og med vores evne til skabe chancer mod hold i balance i opstarten, fortæller han.

AB starter forårssæsonen hjemme mod FC Sydvest 05 Tønder den 8. marts klokken 15. pk