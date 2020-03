Mange møder på arbejde

Kommunernes Landsforening skønner at cirka 200.000 kommunalt ansatte møder på arbejde hver dag trods coronakrisen. Mange andre arbejder hjemmefra

Af Redaktionen, redigeret

Sosu-medarbejderen, hjemmesygeplejersken, pædagogen, renovationsmedarbejderen og mange andre går på arbejde under coronakrisen, for at holde velfærdssamfundet i gang.

– Vi ved, at det er en ekstraordinær situation, vi står i. Og vi har brug for alle hænder, så vi kan passe på de borgere, der har brug for det nu, og så vi kan få vores velfærdssamfund til at køre videre. Vores medarbejderes indsats er helt uvurderlig i disse tider, og de fortjener en stor tak, udtaler Kommunernes Landsforenings formand Jacob Bundsgaard.

Samtidig har KL og Forhandlingsfællesskabet på det kommunale område indgået en aftale, der skal sikre fleksibilitet i en ekstraordinær tid med coronavirus. Blandt andet står der i aftalen, der foreløbig løber til 31. maj, at medarbejdere kan få andre arbejdstider, arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt.

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer 565.000 ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner.