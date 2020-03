Medarbejderne sendt hjem

Albert Nørager og de andre AB-spillere skal selv stå for træningen i den kommende corona-tid. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxes træningsfaciliteter har været lukket ned i et stykke tid, ligesom de kommende kampe er aflyst. Nu sender klubben alle hjem på ubestemt tid

Af Redaktionen, redigeret

AB Gladsaxe fortæller, at man ikke er bekendt med at spillere eller nogen fra klubbens administration er smittet med coronavirus. Alligevel har klubben – som en lang række andre klubber rundt om i Danmark – valgt at sende spillertrup, trænerstab og administrationen hjem.

Spillerne er dermed afhængige af selvtræning uden træningsprogrammer eller instruktioner fra klubben, for at holde sig i form.

– Vi overholder alle regler og anbefalinger fra myndighedsside ved udelukkende at opfordre spillerne til frivillig selvplanlagt træning helt uden for AB´s regi. Samtidigt skal spillerne og personale i hjemsendelsesperioden undgå både at give interviews samt i øvrigt at optræde i noget AB regi, skriver klubben på sin hjemmeside.

Både spillere, trænerstab og de øvrige medarbejder har vist en særdeles stor forståelse for at dette skridt har været nødvendig, fortæller AB’s bestyrelsesformand Torben Oldenborg.

– Vi har ligeledes fået mange opmuntrende tilkendegivelser fra både vores partnere og fans, som jo også berøres af denne fodboldpause. Disse opmuntringer vil jeg gerne her kvittere for, disse luner i en meget svær tid, tilføjer han.

Trepartsaftalerne er, ifølge AB Gladsaxe, et kærkomment tiltag fra folketingets side.

– Disse puljer vil AB naturligt også søge kompensation fra, hvilket medfører at vi dermed kan undgå afskedigelser grundet coronavirussen, skriver AB Gladsaxe på klubbens hjemmeside.