Mere tryghed

Borgerne på Vestegnen ønsker sig mere synligt politi og lokalt nærvær. I Gladsaxe føler otte ud af ti sig trygge

Af Redaktionen, redigeret

Borgernes oplevede tryghed og tilliden til politiet er dalet på landsplan og på Vestegnen. Det indikerer politiets tryghedsundersøgelse for 2019 – og derfor får borgernes tryghed ekstra fokus i det kommende år, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

– Vores lokalbetjente gør i forvejen en stor indsats i lokalområderne, og det kommer til at fortsætte. Men vi skal se på, om vi i højere grad kan understøtte denne indsats med flere tværgående tiltag, kontroller og tilstedeværelse af vores patruljetjeneste og færdselsbetjente. Synlighed – og dermed tryghed – bliver et tema, vi skruer op for, udtaler politidirektør Kim Christiansen. I Gladsaxe Kommune er antallet af borgere, der føler sig trygge i deres nabolag, ifølge tryghedsundersøgelsen, 79 procent (og 69 procent i Høje Gladsaxe) – et stykke under landsgennemsnittet på 85 procent.

Antallet af Gladsaxe-borgere, der har tillid til at politiet hjælper hvis der er brug for det er også på 79 procent (og 77 procent i Høje Gladsaxe), mod 82 procent i landet som helhed.

Andelen af borgere i Høje Gladsaxe, som er trygge i deres nabolag og har tillid til politiet, er faldet med 1-2 procentpoint mellem 2018 og 2019.

pk