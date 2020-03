Nationale tests afgår ved døden

Gennem de seneste ti år har alle elever i folkeskolen været testet med de såkaldte nationale test, men testene har aldrig opfyldt deres formål.

Af Serdal Benli

Gennem de seneste ti år har alle elever i folkeskolen været testet med de såkaldte nationale test, men testene har aldrig opfyldt deres formål. De måler ikke alt det eleverne skal lære, for det er ikke alt det eleverne skal lære, der kan måles med en test, og når man kun måler den del af skolegangen, der kan måles med en test, så bliver det efterhånden kun det, der måles med disse test, der bliver vigtigt.

På den måde bliver det ikke folkeskolens formål, sådan som det er beskrevet i folkeskoleloven, der bestemmer, hvad det er, eleverne skal lære, men kun det der måles med testene, og det er jo helt galt. Men hvad der er endnu værre: Forskere har godtgjort, at testene er meget upræcise og slet ikke viser, hvad den enkelte elev kan. Testene er ubrugelige når man skal vurdere den enkelte elev.

Nu har de partier, der står bag folkeskoleloven besluttet at det bliver frivilligt for 80% af alle folkeskoler om de vil afholde disse test i 2020. Fra SF’s side håber vi meget på at alle skoler, der har mulighed for det stopper disse meningsløse prøver. Desværre kunne der ikke opnås enighed mellem partierne bag folkeskoleforliget om helt at afskaffe dem. De 20% af skolerne, hvor eleverne har de største faglige udfordringer, skal stadig teste eleverne med disse ubrugelige nationale test. Begrundelsen er meget svær at se.