Ny formand og spidskandidat

Den nye formand for Venstre i Gladsaxe, Allan Juhl Feddersen (tv), sammen med partiets spidskandidater til næste års kommunalvalg, Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann (th). Foto: Privat.

Venstre i Gladsaxe afholdt i sidste uge partiets årlige generalforsamling

Af Redaktionen, redigeret

Der var mødt 35 medlemmer op til generalforsamling hos Venstre, blandt andet Venstres lokale folketingskandidat, Mads Fuglede.

Jette Aagaard Madsen gav sin sidste formandsberetning, om hvad der var sket, i det forløbne år. Hun har valgt at stoppe som formand efter 10 år på posten, og blev udnævnt som æresmedlem af Venstre i Gladsaxe. Ny formand blev bestyrelsesmedlem Allan Juhl Feddersen.

Til bestyrelsen blev følgende genvalgt/valgt: Christina Sahlberg, Gunnar Sumberg, Karina Ebbensgaard og Håkon Fisker Bisgaard. Herudover består bestyrelsen af Thekla Ravn, Steen Gerner, Peter Skou og Carl-Erik Andersen. Som suppleanter blev Camilla Friis, Rene Wriedt og Dan Taki valgt.

Det bliver desuden Martin Skou Heidemann, der kommer til at stå øverst på stemmesedlen for Venstre, til kommunalvalget i 2021. Tirsdag aften udpegede Venstres vælgerforening den 53-årige politiker som ny spidskandidat på et opstillingsmøde, der blev afholdt efter generalforsamlingen. Martin Skou Heidemann er medlem af Gladsaxe Byråd på 3. år. Som noget nyt, valgte Venstre også listens nr. 2. Det bliver gruppeformand Astrid Søborg.