Nyt bud på bankudbud

Venstre ville igen diskutere mislykket bankudbud i byrådet. Kommunen er i dialog med bankerne, fortalte borgmesteren

Af Peter Kenworthy

Henrik Bach Mortensen (V) stillede, på vegne af Venstres byrådsgruppe, et forslag om nyt bankudbud til byrådsmødet i sidste uge.

– Gladsaxe Kommune bør sikre sig opfyldelse af de samme etiske krav hos sine bankforbindelser, som andre af landets kommuner, f.eks. Struer og Kalundborg … På den baggrund besluttes det, at Gladsaxe gennemfører et fornyet bankudbud, med etiske krav mm. svarende til de bankudbud, som andre kommuner har gennemført, kunne man blandt andet læse i forslaget.

Dialog med bankerne

Borgmester Trine Græse (A) pointerede, at Gladsaxe fortsat kan lave bankforretninger, da de eksisterende bankforbindelser fortsætter indtil videre, men at Gladsaxe rigtig nok stiller krav om, at det udløser en bod, hvis banken ikke lever op til krav om rapportering af efterlevelsen af de etiske forhold.

– Det krav har jeg ikke kendskab til at der er andre kommuner, der har stillet. Men kravet om bod er et helt rimeligt krav, og er i øvrigt fuldstændigt parallelt til kontrakter, som vi indgår med leverandører for eksempel i rengøringsbranchen og byggebranchen, tilføjede borgmesteren.

Hun mente ikke at kommunen skal slække på kravene, men fortalte samtidig, at KL og Finans Danmark har genoptaget dialogen om anvendelsen af anbefalingerne fra KL’s bankråd.

– Vi har også samtidig, på foranledning af vores banker, haft en dialog om udbudsmaterialet, og hvad det er for forhold, der gør, at de ikke har budt … De tilbagemeldinger som vi indtil videre har fået, handler om, at der er behov for at præcisere formuleringerne om bodsbestemmelserne. Dialogen omkring det er ikke afsluttet endnu, tilføjede hun.

Op af muddergrøften

– Jeg synes at borgmesteren, og med hende hele byrådet, sidder ligesom konen i muddergrøften … Vi vil være vorherre, og havner så tilbage i muddergrøften, hvor vi så sidder alene tilbage, svarede Henrik Bach Mortensen.

Han mente samtidig at det var positivt, at man i byrådet giver udtryk for de samme motiver i forhold til bankudbud, at det var godt at der var forhandlinger i gang med bankerne, samt at han håbede at kommunen dermed ”kommer op af muddergrøften”.

Kun Venstre stemte for Henrik Bach Mortensens forslag.

Gladsaxe Kommune bruger i dag Danske Bank og Nordea. Begge banker er sat i forbindelse med sager om hvidvask.