Nyt landinspektørfirma er Gladsaxes første af sin art

Tre beskikkede landinspektører startede så sent som d. 1. marts landinspektørfirmaet ”M2land A/S” (m2 = kvadratmeter), og de er dermed det første af sin art i Gladsaxe Kommune

Af Henrik Hvillum

At dømme efter aktiviteten og efterspørgslen inden coronakrisen lukkede landet, så har man ramt plet ved at placere sig i lokalområdet. Behovet for hjælp til diverse skelsager, hegnssætninger og ombygninger er tilsyneladende stort.

– Jeg har taget en uddannelse, som giver mig den skønne mulighed, at jeg både har mulighed for at være ude i det gode vejr, når solen skinner, og sidde på kontoret, når det ikke er så godt vejr, siger Mikkel Torp, som er både partner og landinspektør, ligesom hans kollegaer Søren Asbjørn Madsen og Jonas Jensen er det.

Opgavelisten på en typisk arbejdsdag byder på mange forskellige opgaver, og i alsidighedens navn kalder de tre landinspektører sig for ”specialiserede generalister”, som kan klare mange forskellige udfordringer. Fra kontoret på Vandtårnsvej 100 i Søborg, rykker de ud til de fleste opgaver inden for deres felt, herunder, opmåling forud for byggeri, køb og salg af jord mellem ejendomme, rådgivning om ejendomsudvikling, mv.

Landinspektører er grundlag for byggetilladelser

Til grund for stort set alle opgaverne ligger en opmåling, både til private boligejere og på byggepladser. Landinspektører har eneret på at kunne lave ejendomsretslige ændringer, det vil sige at der ikke er andre aktører, som må fastlægge eller ændre placeringen af skellet mellem ejendomme. Landinspektørerne foretager også kontrolmåling og beregning af bl.a. BBR-arealer til både andelsforeninger, ejerforeninger samt private.

Alle ejendomme har oplysninger om skellet, og hvis alt er i orden, kan man få en byggetilladelse til et hegn, et skur eller lignende.

Og er det modsatte tilfældet, så skal man have afklaret, hvor skellet præcist ligger. Og der er heldigvis for ”M2Landinspektørfirma” et stort behov og en stor lyst til ombygninger, tilbygninger osv. Forhåbentligt er det ikke noget den nuværende krise ændrer på

– Hvis man gerne vil have bygget en garage, er det jo vigtigt, at man har fået fastlagt skellet inden man går i gang, så naboen ikke klager til kommunen, så man må rive bygningen ned igen efterfølgende, siger Mikkel Torp.

Som nævnt er kundegruppen meget bred. Der er bud efter ”M2landinspektørfirma” fra både private boligejere af forskellig art, udviklere og endelig offentlige myndigheder, eksempelvis kommunen. Folk er i øvrigt meget velkomne til at kigge forbi, når det igen bliver tilladt. Der er stort set altid nogen på kontorer og kaffe på kanden, skulle vi hilse og sige.