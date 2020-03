OL-bordtennis med lutter vindere

Der blev lyttet godt efter Lars Høgsberg (i midten), da Gladsaxe Kommunes femteklasser i onsdags fik en herlig bordtennisoplevelse. Foto: Kaj Bonne

Der var udelukkende glade børn og hyggelig stemning, da Sportsudvalget i Gladsaxe Kommune sammen med Gladsaxe Bordtennisklub og forbundet Bordtennis Danmark, arrangerede Skole-OL for 5.klasser i Gladsaxe Idrætshal onsdag i sidste uge

Af Henrik Hvillum

I alt 13 femteklasser fra Buddinge Skole, Gladsaxe Skole, Grønnemose Skole og Søborg Skole var igennem systemet, hvor det som nævnt ikke gik så meget ud på at vinde, men hvor motorik, sjov og bevægelse i stedet var i højsædet. Hallen var fyldt med glade børn, som fik lejlighed til at skifte rundt mellem fire forskellige udfordringer:

1) Flest over nettet: Klassen samarbejder i 5 min. på to borde, hvor hver bold på hvert bord tæller point. 2) Klassens jonglører: Eleverne jonglerer i 2 min. Hver igangværende elev (jonglør), der jonglerer efter 1 minut giver 2 point og efter 2 minutter giver 5 point. Klassens længdeslag: Klassen står på 5 rækker ved startlinjen og slår 200 bolde tilsammen ud i 2 minutter. Klassekamp: Klasserne spiller mod andre klasser i en turnering.

Alle kan være med

– Idéen er, at det skal være sjove øvelser, så alle kan være med. Det er første gang, vi afvikler sådan et arrangement, så vi skal lige vænne os til det. Men her er iver og godt humør, og det er det vigtigste, understreger Lars Høgsberg, Gladsaxe Bordtennisklub.

Det er helt i tråd med Sportsudvalgets intention med arrangementet. Leg, sjov og bevægelse skal være omdrejningspunktet, og måske kommer der en ny Michael Maze ud af det, hvis lysten til at spille i en klub skulle melde sig efterfølgende. I første omgang var der planlagt en opvisningskamp mellem to af Gladsaxes bedste bordtennisdrenge, Erik og Algot, som netop går i femte klasse.

– Det sportsudvalget kan, er at tilrettelægge nogle idrætsaktiviteter, hvor alle kan være med. Mantraet er, at man skal være med ud fra det man kan, og ikke ud fra det, der giver det bedste resultat, supplerer idrætskonsulent Pia Bagger fra Kultur, Fritid og Unge i Gladsaxe Kommune.

De frivillige er altafgørende

Selv om det sportslige er nedprioriteret, og fokus er på det motoriske og sociale element i spillet, så er forbundet, Bordtennis Danmark, stadig yderst interesseret i, at de lokale klubber og kommunerne promoverer bordtennissporten.

– Nogle klubber har svært ved at have både faciliteterne og ressourcerne til at opstille så mange borde på én gang. Det er også svært at skaffe så mange frivillige, som er en forudsætning for sådan et arrangement, men det kan man her i Gladsaxe, og det er vi glade for. Der er et meget fint samarbejde mellem klubben og ”60+”-spillerne, som jo har fri i dagtimerne, så hvis de ikke stillede op, så kunne det ikke lade sig gøre, siger Poul Danborg, Bordtennis Danmark og projektleder på Skole-OL.

Over 300 børn fik lejlighed til at prøve kræfter med bordtennissporten i løbet af dagen.