Omkring 30 smittet med coronavirus i Gladsaxe

Det siger de officielle tal fra Statens Serum Institut. Men der kan være store mørketal

Af Redaktionen, redigeret

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI), var der 20. marts 1.255 personer, der var smittet med coronavirus i Danmark og 9 dødsfald. På verdensplan nærmer dødstallet sig 10.000 – halvdelen fra EU- og EØS-lande.

Tallene for kommunerne bliver ikke opgjort præcist på SSI’s hjemmeside, men man kan i overvågningsrapporten fra 20. marts se, at der i Gladsaxe er mellem 20 og 39 cornavirus-tilfælde per 100.000 indbyggere i Gladsaxe. De vil sige at der officielt er smittet lidt under 30 mennesker i Gladsaxe.

Der kan dog være store mørketal i forbindelse med opgørelser af tallene, da der 19. marts i alt kun var testet omkring 10.000 danskere.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at man vasker hænder og bruger sprit ofte, holder afstand til andre og begrænser fysisk kontakt og sociale aktiviteter, samt bliver hjemme og ringer til lægen, hvis man har hoste, let feber eller er forkølet.