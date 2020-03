Ondt i kroppen?

SPONSORERET INDHOLD: Har du ondt i ryggen? Ondt i nakken? Ondt i skuldrene? Ondt i ryggen? Det kan være, at du har ondt flere af disse steder? Alt for mange af os danskere lider af dårlig rykke, nakke eller skuldre, hvilket i mange tilfælde fører til ondt i hovedet.

Det er noget mange af os med garanti har døjet med, og noget som mange af os med garanti kommer til at døje med igen. Der er nemlig alt for mange der ikke passer godt nok på sin krop. Der kan være mange årsager til at du har ondt. Måske du har et stillesiddende kontorarbejde? Måske du sover i en for blød eller for hård seng? Måske du er for stresset til at slappe ordentligt af i dine muskler? Måske du træner forkert, når du er i fitness? Der kan være rigtig mange forskellige forklaringer på både ondt i nakke, skuldre og ryg. Fælles for alle er dog, at det er vigtigt at gøre noget ved det. Du skal være i din krop resten af livet, så du skal i den grad huske at passe på den.

Få løsnet op i din krop

Hvad end det er ryggen, nakken eller skuldrene den er gal med, er det vigtigt at gøre noget ved problemet. Hvis du ikke helt ved, hvad du skal gøre ved det, og hvor du skal starte, kan du for eksempel booke en tid hos en massør. Massage er noget af det bedste du kan gøre for dig selv, hvis du har ondt i muskler og led.

Brug for massage? Bestil massage i Søborg lige her, eller til det større København her. Det kan nemlig være et rigtig godt sted at starte, hvis du får en god massør til at løsne alle de ømme knuder op. Derudover er det naturligvis en god ide at kombinere dette med træning, så du holder din krop sund og stærk. Træning er både godt i forhold til at få blandt andet en stærk ryg, men altså også til at få løsnet op i muskler og led. Især hvis du arbejder på kontor, og dermed har et stillesiddende job, er det vigtigt at få bevæget din krop, når du har fri.

Det kan være på mange forskellige måder. Hvis du ikke føler dig tilpas i et fitnesscenter, kan det være, at du skal begynde at løbe? Du kan cykle? Du kan gå til yoga, eller du kan gøre noget helt femte. Det er ikke vigtigt, hvad du gør – det er vigtigt at du gør noget.

Pas på dig selv

At have ondt i ryggen, nakken eller skuldrene er noget, du skal reagere på. Det bliver aldrig bedre af, at du ignorer det, og i værste tilfælde kan det føre til eksempelvis diskusprolapser eller lignende. Du kan døje med dårlig ryg resten af dit liv, fordi du ikke reagerede på det i tide. Hvis du derimod sørger for at leve en sund livsstil, hvor du får rørt dig minimum en time hver dag, kan du forhindre sygdomme forbundet med dårlig ryg og lignende. Husk derfor at røre dig hver dag, og generelt lytte til din krop. Så holder du i længere tid.