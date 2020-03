Opdag din by – nu med lyd

Karoline H. Larsen (th) er i fuld gang med anden del af projektet ”Opdag din by”. Det indebærer blandt andet, at bydelens børn fik lov til at tromme løs på forskellige ting. Foto: Henrik Hvillum

Hvordan lyder Værebroparken? I hvert fald højt og larmende, hvis man fulgte kunstneren Karoline H. Larsen og en række pædagoger og søde børn fra institutionen Poplen rundt blandt huse, springvand og affaldscontainere

Af Henrik Hvillum

Turen startede i centeret, og udstyret med trommestikker blev der tæsket løs på både cykelstativer, springvandet (!), affaldscontainere og andre forhåndenværende materialer. Børnene viste tydelig glæde og nærmest overraskelse ved, at her var der noget man gerne måtte, uden at få skæld ud.

– Vi er ude for at opdage lyden af Værebro. Børnene skal lære at kende forskel på de forskellige materialer. Hvordan lyder stålstængerne, træbænken, cementen, plasticskraldespanden osv.? Det er en undersøgelse, som handler om, at vi skal nå frem til et permanent kunstværksområde, hvor materialerne skal kunne holde i 10 år, forklarer Karoline H. Larsen.

Et legende element

Som billedkunstner er hun vant til at finde frem til materialernes samspil, og så er det relevant at vide, hvad der går godt i spænd sammen. Nogle lyde er eksempelvis høje og støjende, mens andre er svage og behagelige. Det handler kort sagt om, at børnene skal lære kontrasterne at kende.

– Der er også et legende og indlærende element i turen i dag. Jeg kan godt lide, at der kommer nogle impulser fra børnene, Vi er jo forholdsvis regulerede i vores hverdag, og det skal vi også være, men her er der faktisk mulighed for at være impulsive (og tromme løs på ting – red.) uden at bryde reglerne, uddyber Karoline H. Larsen.

Turen var et led i anden del af projektet ”Opdag din by”. Første del handlede om geometriske former. Cirkler, firkanter osv., mens anden del altså handler om lyd og bevægelse. Karoline H. Larsen udarbejder en skitse og en model i slutningen af maj, hvor hun også rent materialemæssigt har beregnet, hvad der er praktisk muligt. Det skulle gerne munde ud i et permanent kunstværk i Værebroparken til glæde for både store og små beboere.