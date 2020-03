Oplev hovedstaden på nye måder

SPONSORERET INDHOLD: København er en by med mange muligheder. Faktisk kan du få flere dage til at gå i byens mange åndhulle. Det er en by som skal opleves på gå- ben, på cyklen, fra båd og fra bilen. Find inspiration til dit næste besøg i hovedstaden, ved at læse med her.

Rundt i byen på cyklen

København er en fantastisk by, med noget at byde på for enhver smag. Hvis du aldrig har besøgt byen tidligere, så er det oplagt at tage en tur i Tivoli, og selvfølgelig at besøge den lille havfrue. I København finder du også fristaden Christiania, hvor der hersker en helt speciel stemning, du ikke finder andre steder. København er en dejlig by at besøge på cyklen, der er også tilrettelagt for at du kan cykle rundt, over det hele, også selv om du ikke er hjemmevant på et cykelsæde, så er det nemt at finde frem.

Nyhavn er et besøg som er værd at cykle forbi, og du kan med fordel bare cykle rundt langs havnen, og suge ind den gode stemning som findes, i byen.

København- et godt udgangspunkt

Hvis du har brugt en dag på at cykle rundt i Københavns gader, så kan det være en ide at løfte blikket ud af byen. For der er flere fantastiske oplevelser rundtomkring byen. Besøget i hovedstaden kan byde på endnu flere fantastiske oplevelser, hvis du lejer en bil hos Easyterra. Med en lejebil kan du komme rundt til flere flotte steder. Det er oplagt at tage bilen, og besøge Kronborg Slot. Kronborg Slot ligger kun en halv time fra København, og er kendt fra historien om Hamlet. Hvis du besøger Kronborg Slot på sommertid, kan du være heldig at få en teaterforestilling med i besøget.

Der er mange muligheder for billig biludlejning i København, og når du først har sat dig ind i lejebilen, kan det måske være en ide at smutte en tur til Malmø. Faktisk er der ikke mere end en halv times køretur over Øresund, så kan du vandre rundt i Malmøs smukke gader.

Tag bilen på museum

Et besøg i hovedstaden er også et besøg på et museum. København byder på nogen inspirerende museumsoplevelser, som du ikke skal snyde dig selv for. Via cyklen kan du besøge Nationalmuseet, Glyptoteket og Statens museum for kunst. Men hvis du har valgt at benytte dig af en rimelig biludlejning, så kan du hurtig komme rundt til Experimentarium, som er en interaktiv museumsoplevelse for hele familien. Du kan også tage en udflugt til Louisiana, som også byder på kunst for hele familien. Når I har fået kulturel føde inde på museet, kan I tage madpakken ude i parken, og nyde udsigten til vand og grønt græs.

Hvis du er til storslået naturoplevelser, er det en god ide at tage lejebilen ud til Dyrehaven, hvor du også kan besøge Eremitageslottet.

Hvis du lejer en bil i København, kan det være en god ide at undersøge parkeringsmulighederne på forhånd, da det ikke er altid det er så nemt at finde en parkering.