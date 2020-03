På grøn liste

Gladsaxe er igen i år på listen over byer eller kommuner der gør mest for klimasikring

Af Redaktionen, redigeret

Fire danske kommuner fra Region Hovedstaden er på en liste over 105 byer eller kommuner, der gør mest for at fremme klimavenlige tiltag: Gladsaxe, Hørsholm, Helsingør og Høje-Taastrup.

Listen, hvor over 900 byer og kommuner vurderes, udgives årligt af Carbon Disclosure Project (CDP), på baggrund af byernes og kommunernes egne klimadata. Gladsaxe er, ifølge CDP, blandt andet på listen på grund af energibesparelser i kommunens bygninger, energibesparelser i private hjem, letbanebyggeriet og intelligente trafikløsninger.

Gladsaxes CO2-udledning er faldende, blandt andet på grund af grønnere el. FN’s klimapanel, IPCC, vurderer dog, at hvis den globale opvarmning skal holdes under en to graders stigning (som Parisaftalen kræver), må hver verdensborger højst udlede omkring to ton CO2 i 2050. Hver dansker udleder i dag adskillige gange mere, og verden er, ifølge IPCC, som det er nu på vej mod en tre graders stigning.

Fem byer fremhæves i øvrigt særligt af CDP i forhold til deres klimaindsats: Sydney, Mexico City, Durban, Cleveland og Paris.

CDP er en non-profit organisationen med hovedsæde i London, der blandet andet er støttet af EU og Bloomberg Philanthropies, og har administrerende direktør for Gulf International Bank of Bahrain, Katherine Garrett-Cox, som bestyrelsesformand.

