Pas på hinanden, når I handler

Vi skal huske af holde afstand - eksempelvis når vi køber toiletpapir i supermarkedet. Foto: Peter Kenworthy

Hvis alle følger fem gode råd, når vi handler dagligvarer, så kan vi sammen forhindre, at coronavirus spreder sig

Af Redaktionen, redigeret

Du kan både mindske risikoen for selv at blive smittet, og for at smitte andre med corona, hvis du følger fem råd, når du handler, fortæller Fødevarestyrelsen:

Hold afstand til andre og begræns fysisk kontakt

Undgå for eksempel smagsprøver, hvor du står tæt på andre, eller vent til det bliver din tur til at tage en vare. Du kan også begrænse kontakten til andre ved at handle på tidspunkter, hvor der ikke er mange andre i supermarkedet eller lade børnene blive derhjemme og tage alene på indkøb.

Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse, så bliv hjemme, indtil du er rask

Undersøg i stedet, om andre kan hjælpe med dine indkøb, eller få madvarerne leveret.

Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit

Tag for eksempel en håndsprit med i bilen eller tasken.

Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder

Undlad også så vidt muligt at røre dig i ansigtet, hvis du har rørt ved andet, og ikke har sprittet hænderne af inden.

Hold en god hygiejne i køkkenet, når du tilbereder din indkøbte mad

Skyl for eksempel frugt og grønt, vask hænder regelmæssigt og hold rå og spiseklar mad adskilt.