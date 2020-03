Pas på tricktyve

Burglar Stealing Items From Bedroom During House Break In

Foto: Colourbox

Torsten fik stjålet to punge af en tricktyv

Af Redaktionen, redigeret

Københavns Vestegns Politi rapporterer om en del tricktyverier for tiden. Blandt andet i Bagsværd den 21. marts, hvor en tyv påstod at strømmen var gået i en 95-årig kvindes lejlighed. Han blev lukket ind, og stjal efterfølgende hendes pung.

Manden beskrives som i start-tyverne, omkring 170 cm høj, spinkel af bygning og lysebrun i huden. Han var iført sort tøj og en sort, stram hætte.

To dage senere blev Torsten på 70 år fra Vadbro også udsat for et tricktyveri, begået af en mand med ”østeuropæisk udseende”.

Manden ringede på døren og fortalte at han var fra elselskabet. Han blev lukket ind, og sagde at han skulle ind og måle på alle kontakterne.

– Jeg smider han derefter ud, men først da han er gået opdager jeg, at mine to tegnebøger er væk. Så lad være med at lukke nogen ind der kommer fra elselskabet. Jeg plejer ellers aldrig at gøre det selv, men nu røg jeg i fælden, siger Torsten til Gladsaxe Bladet.

Han tilføjer at han ringede til politiet, der ankom kort tid efter, og nu er i gang med at undersøge sagen.

Københavns Vestegns Politi fortæller, at tricktyvene er snu og finder på mange påskud for at blive lukket ind og stjæle i hjemmet. Politiet opfordrer til at man følger nogle enkle råd for at beskytte sig mod tricktyvene:

Vær skeptisk, når ukendte personer henvender sig.

Åben kun døren for folk, du kender. Brug dørspion eller spørg til ærinde uden at åbne. Lav faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere med videre – spørg gerne efter legitimation. Skilt ikke med, du bor alene – skriv kun forbogstav og efternavn på dørskiltet.

Lad ikke store værdier ligge fremme.

Ring hurtigt til politiet, hvis du oplever noget mistænkeligt: 43 86 14 48 eller 114. Ring Alarm 1-1-2 hvis det sker akut.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagerne, som har set noget mistænkeligt. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.