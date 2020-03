Politikere på pause

Gladsaxe Byråd kan være godt fyldt op til byrådsmøder og lignende. Under corona-krisen er byrådssalen og byrådet lukket ned, og byrådspolitikerne kommunikerer elektronisk. Foto: Kaj Bonne.

Byrådet er lukket ned og mødeaktiviteten foregår elektronisk

Af Peter Kenworthy

Det politiske arbejde i Gladsaxe Byråd er sat i bero, og udvalgsmøder og byrådsmøder er aflyst – i første omgang frem til påske.

Men byrådsmedlemmerne bliver løbende informeret om hvordan Gladsaxe håndterer de udfordringer som situationen giver for borgere, medarbejdere og erhvervsliv, fortæller Tom Vang Knudsen (A).

– Vi har ikke som politikere været inddraget direkte i beslutningerne, som har meget praktisk karakter, og hvor der skal træffes beslutninger her og nu i forhold til hvordan borgere og medarbejdere bliver påvirket og hvordan der informeres om det, tilføjer han.

Danmark og Gladsaxe er nemlig i en ekstraordinær situation, som vi aldrig har set magen til gennem hele vores liv, mener Serdal Benli (F).

– Jeg har fuld tillid til vores kriseberedskab med borgmesteren i spidsen. Lige nu foregår meget af vores “mødeaktivitet” på mail. Vores forvaltninger skal bruge deres energi på at håndtere situationen på vores kommunale tilbud, tilføjer han.

Til gengæld er støtten til erhvervslivet er alt andet end på pause, fortæller Christina Rittig Falkberg (B).

– Vi griber fat i flere ting: For det første fremrykker vi betalinger. For det andet sætter vi gang i vedligeholdelsesprojekter, der først skulle have været i gang senere, siger hun.

Lise Tønner (udenfor parti) fortæller, at vi også selv kan være med til at hjælpe det lokale erhvervsliv.

– Køb ind lokalt, køb takeaway fra en af de lokale restauranter og hent din ‘to go’ kaffe hos den lokale cafe, pointerer hun.

Lars Abel (C) mener, at situationen viser hvor sårbare vi er – også over for at hjælpe de svage og udsatte mennesker.

– Den politiske del skal vi nok få lejlighed til at vende tilbage til. Jeg ser frem til at være tættere sammen i dialogen, med det er ikke den partipolitiske del der tæller nu, pointerer han.

Lene Svendborg (udenfor parti) fortæller, at hun er bekymret for medarbejdere, der stadig arbejder – især hvor smittefaren er størst.

– Vi skal ikke underkende hvilken belastning det kan være for medarbejdere at være en del af dette kriseberedskab, og vi skal gøre alt for, at de kan føle sig trygge under udførsel af deres vigtige arbejde, tilføjer hun.

Astrid Søborg fra Venstre ser gerne, at byrådsmedlemmerne på sigt kan få arbejdshandskerne på.

– Kommunens forvaltning er fokuseret på at håndtere situationen, hvilket har været åbenlyst nødvendigt. Vi er nødt til at give det lidt tid. Men det er også vigtigt, at vi ikke suspenderer det politiske arbejde længere end højst nødvendigt, fortæller hun.

Trine Henriksen (Ø) synes også at det er på sin plads at give forvaltningerne arbejdsro, men ser også gerne, at der kommer videre med de politiske opgaver hurtigst muligt.

– Dette kan kun stå på i en kortere periode. Så når der kommer lidt mere ro på, er det vigtigt at man kommer videre med de politiske sager, tilføjer hun.