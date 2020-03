Prøvede at køre cyklist ned

Foto: Politi.dk

Politiet efterlyser vidner til voldshændelse på Stengårds Allé torsdag aften

Af Redaktionen, redigeret

Københavns Vestegns Politi efterlyser vidner til en voldsepisode der skete torsdag den 26. marts klokken 20.15 på Stengårds Alle nær M3.

Den forurettede 65-årige mandlige cyklist cyklede, ifølge politiets rapport, ad Stengårds Allé i nordlig retning. Omkring motorvejsbroen holdt en sort Fiat Punto parkeret inde på cykelstien, så cyklisten kun havde cirka en halv meter at cykle på. Cyklisten ramte muligvis sidespejlet, hvilket fik bilen til at køre efter cyklisten, og forsøge at påkøre ham, for til sidst ”puffe” til ham, så han væltede på sin cykel.

Et vidne så hændelsen og hjalp cyklisten, som slap med mindre skader. Den mistænkte overfaldsmand forlod hurtigt stedet og beskrives af politiet som:

Mand, ikke etnisk dansker af udseende, 20-30 år, 175-180 cm. høj, almindelig kropsbygning, brun hudfarve, sort, kort hår. Han havde skæg og talte dansk med accent

Københavns Vestegns Politi søger kontakt til det vidne, som hjalp manden, men også eventuelle andre vidner til sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114