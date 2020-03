Sådan får du skabt en bolig der rummer både personlighed og stil på samme tid

SPONSORERET INDHOLD: Vores personlige stil i boligen er et vigtigt element i en travl hverdag. Ved at skabe de perfekte rammer for hjemmet, kan du komme hjem og lade batterierne helt op efter en lang dag på arbejdet.

Men hvordan er det, at du får skabt den helt rette indretning, hvor der er plads til både personlighed og stilbevidsthed? Det fortæller vi dig mere om i denne artikel.

Detaljen er vigtig

Først og fremmest er boligens udtryk ikke kun et resultat af de møbler, du vælger til din bolig. Det er i ligeså høj grad også et resultat af de mange detaljer, du vælger at placere i din bolig. Her taler vi om alt fra vægdekoration og personlige billeder til tekstiler og pynteting. For alle de små detaljer er med til at fuldende det færdige resultat, og dermed har det en stor betydning.

For at skabe en personlig bolig, der samtidig også har et moderne præg, er det væsentligt at benytte sig af både nye og gamle detaljer. Personlige minder og billeder er særdeles vigtige for at skabe et hjem, der er unikt for dig, og derfor skal du sørge for at placere især de gamle detaljer på centrale placeringer.

Vælg dine møbler med omhu

I dag kan vi hurtigt blive betaget af de mange muligheder der er for at købe forskellige møbler, og ofte falder valget på det billige alternativ. Men faktisk viser det sig, at det sjældent betaler sig at vælge ud fra budgettet for at få det hele med det samme. Vælger du i stedet at investere lidt efter lidt i nogle dyrere designmøbler, vil du have glæde af dem i mange år.

Glæden er baseret på flere ting. Først og fremmest er holdbarheden langt bedre. Du vil samtidig få eksempelvis en spisebordsstol, der altid vil være en stilsikker klassiker, og så taber designermøbler sjældent sin værdi. Gå efter danske designklassikere, der er ideelle i det skandinaviske hjem.

Find ud af dine farver

Farvevalget i din bolig er også et vigtigt element for at skabe de rette rammer for et samlingspunkt. Det gælder især for boligens centrale rum, og derfor skal du have et øje for de farver, der gør dig glad. Du kan med fordel vælge at male en central væg, der kan være med til at samle rummet og skabe en god atmosfære.

Farvevalget bør ikke falde på dine møbler, men i stedet på dine tekstiler og vægfarverne. På den måde kan du langt nemmere og billigere udskifte farvevalget igen, så du hele tiden har muligheden for at tilpasse din bolig efter det, du drømmer om at komme hjem til.