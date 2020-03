Skovbrynet Station består

Efter lang tids intens arbejde er det lykkes at overbevise DSB om, at de ikke skal lukke Skovbrynet st. Det er vigtigt!

Af Jeppe Bruus,

Jeppe Bruus, Gladsaxeborger, MF (A) og formand for Folketingets Transportudvalg

Efter lang tids intens arbejde er det lykkes at overbevise DSB om, at de ikke skal lukke Skovbrynet st. Det er vigtigt! Selvom der i det daglige ikke er mange passagerer, der anvender stationen, er den vigtig i forhold til at betjene både boligområder og fritidsaktiviteter i området.

Stationen er helt central for dem, der bruger vores rostadion og de mange, der bruger AB’s træningsfaciliteter. Der er også mange motionister, der bruger stationen, når de skal en tur i skoven. Det samme gør vores daginstitutioner og skoler.

DSB ønskede at lukke stationen for at sikre lidt hurtigere rejse for dem, der rejser til Farum. Og DSB henvise bl.a. til, at folk i stedet kunne tage bussen. Uden at DSB havde gjort sig store anstrengelser for at kunne redegøre for busbetjeningen i området. Affæren viser, at der er behov for en bedre koordinering af den kollektive transport i hovedstadsområdet. Og helt grundlæggende er det vigtigt i kampen for den kollektive transport, der ikke skal forringes, men udbygges.