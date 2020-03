Skovbrynet Station bevares

Men DSB fastholder ønsket om at afkorte toglinje Bx til Buddinge

– DSB lægger op til en fortsættelse af S-togsdriften på Skovbrynet Station. Beslutningen er truffet efter en god dialog med de berørte kommuner og andre lokale interessenter, skriver DSB i et notat til Gladsaxe og Furesø kommuner tirsdag.

DSB vil samtidig invitere Gladsaxe og Furesø kommuner til en fortsat dialog og samarbejde om mulige initiativer, der kan øge passagerantallet på Skovbrynet Station, og som kan styrke toget og den kollektive transport langs Farumstrækningen generelt, tilføjer man i brevet.

Samtidig fastholder DSB dog ønsket om at afkorte linje Bx til Buddinge ”for herved at frigive to togsæt, som kan indsættes på andre steder på nettet, hvor kunderne ofte oplever stor trængsel”, som man skriver i brevet.