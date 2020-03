To mand og en kvinde varetægtsfængslet for narkosalg i Bagsværd

Politiets narko-folk i Operativ Støtte har anholdt to mænd og en kvinde i en lejlighed i Bagsværd efter en efterforskning. Tirsdag den 3. marts blev de varetægtsfængslet for narko-salg i Bagsværd.

Retsmødet foregik bag lukkede døre på grund af den videre efterforskning.

Anklager Rasmus Kim Petersen fortæller dog, at der var tale om salg af kokain, samt at de to mænd er blevet varetægtsfængslet i fire uger og kvinden i 14 dage.

pk