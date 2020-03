Spejder alene i verden

At være spejder handler ikke mindst om sammenhold. Men man kan godt holde spejderånden i live under coronakrisen. Foto: Kaj Bonne

Hvad kan man gøre, som spejder eller spejderforælder, for at holde spejderånden i live mens man ikke må mødes i grupper?

Af Redaktionen, redigeret

– Det handler det om at finde aktiviteter der er tilpas udfordrende. Tilpas udfordrende i den forstand at det ikke er for nemt, så det bliver kedeligt, og ikke er for svært, så det bliver umuligt, og man giver op. Udfordrende på den måde at man lærer noget nyt, og ikke kan alle svarene før man går i gang, men stadig kan komme igennem det, fortæller Niels Roesen Abildgaard, der en af de to gruppeledere i 1. Søborg Gruppe i Det Danske Spejderkorps.

– Nogle eksempler på sjove mærker at tage, selvom man er hjemme i isolation eller karantæne, er 24 timer i sovepose, 36 timer vågen – som begge går ud på lige præcis det de hedder – eller Knotnut, der er den helt store knobudfordring, med flere forskellige sværhedsgrader. Man jo også prøve at finde på sit eget spejdermærke, tilføjer han.

Der er mange spejderledere i hele landet der har brugt en masse tid på at fange aktiviteter i spejdermærker. Der er både den officielle slags, som laves af de forskellige spejderkorps. For eksempel Det Danske Spejderkorps, De Grønne Pigespejdere og KFUM-spejderne og en hel masse uofficielle som er lavet af individuelle spejderledere eller grupper rundt om i landet. Der findes en samlet oversigt på Mærkelex, hvori man kan bruge noget tid på at gå på opdagelse og blive inspireret.

Niels Roesen Abildgaard er softwareudvikler, og der er også en hel, kæmpe verden at udforske i den retning, fortæller han. Han anbefaler Scratch, som er et projekt fra MIT, der gør programmering tilgængeligt selv for helt unge børn.