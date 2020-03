Spil Lykkehjulet og vind en sikker gevinst

Helle Hammer kunne i denne uge fejre 10 års jubilæum som indehaver af Butik Rosa i Bagsværd. Det blev fejret med rabatter på lykkehjulet. Foto: Henrik Hvillum

Der var garanti for gevinst, da Butik Rosa på Bagsværd Hovedgade 126 fejrede sin 10-års fødselsdag med en omgang Lykkehjulet i bedste Tv2-stil mandag d. 2. marts. Helt op til 40% rabat kunne kunderne få, hvis pilen pegede på det rigtige felt

Af Henrik Hvillum

Det har været 10 år med fart på for indehaveren Helle Hammer, som har en fortid i cateringbranchen. Hun har opbygget en fast base af lokale kunder, men der kommer også folk, som er flyttet fra lokalområdet, men vender tilbage for at få fyldt garderoben op. Der kommer sågar en kunde, som kigger forbi, hver gang hun er hjemme fra Grønland.

– Jeg har været superglad for at have åbnet butik, også selv om der også er svære tider ind i mellem. Vi har valgt en webshop fra, men i stedet er det vores mål, at vi vil have kvinderne ind i butikken for at prøvet tøjet, og så satser vi på god service, og på, at kunderne kommer her for at blive inspireret, fortæller Helle Hammer.

Målgruppen er primært i alderen +35 år, men med nye varer og et nyt koncept kommer der flere og flere yngre kvinder ind. Parametre som høj kvalitet og danske mærker, som er produceret i Europa, er nemlig populære blandt både yngre og ældre kunder.

Miljøbevidste og bæredygtige

Derudover bryster Butik Rosa sig af, at man er mere miljøbevidste og bæredygtige end de fleste andre butikker. ”Økocertificeret”, ”bambus” og ”organisk bomuld” er sød musik i Helle Hammers ører, ligesom hun har dannet fælles front med Gladsaxe Kommune om at opnå de 17 verdensmål.

– I april måned udelader vi for eksempel plastikposer i en måned, for at se, hvad der sker. I stedet har vi investeret i nogle fine net, som folk får udleveret i stedet for. Vi vil nemlig helst undgå at tage penge for poser, men vi vil også gerne se, om folk kan undvære dem, siger Helle Hammer.

Mere end en tøjbutik

Butik Rosa er i det hele taget en tøjbutik ud over det sædvanlige. Ud over Helle Hammer er Dorte Blom ansat, og det betyder, at der ikke er lukkedage, så kunderne aldrig går forgæves. Nok så vigtigt er det dog, at man tager et socialt ansvar og giver sig tid til at kære sig om en række ressourcesvage personer, som altid er velkomne til at kigge forbi til en kop kaffe og en hyggesnak, selv om de måske ikke har økonomi til at købe noget.

– Vi er en handicapvenlig butik, så der er plads til f.eks. en kørestol eller en hjælper, ligesom vi heller ingen trapper har.Det kommer der heller ikke i vores nye lokaler, og det har vi hele tiden fået god respons på. Endelig giver vi også mulighed for, at kunder med specielle behov kan bede om ekstra åbningstid, eller få deres varer leveret. Vi vil gerne være inkluderende, slutter Helle Hammer.

I begyndelsen af maj måned flytter Butik Rosa til nye lokaler, lige rundt om hjørnet, hvor man med Helle Hammers ord får nogle fantastiske rammer og nogle fantastiske priser.