Svær at få bugt med

Coronavirus kan overleve i dagevis på nogle overflader

Af Redaktionen, redigeret

Coronavirussen er både uhyre smitsom og meget standhaftig. Ifølge forskere fra National Institute of Allergy and Infectious Diseases – en organisation i det amerikanske sundhedsdepartement – kan coronavirussen overleve i timevis i luften, i dagevis på blanke overflader som plastik og metal, samt i op mod et døgn på pap.

Resultaterne bekræfter sundhedseksperternes anbefalinger, i forhold til at bekæmpe spredningen af coronavirussen, tilføjer forskerne.

Nemlig at undgå tæt kontakt med dem som er smittede, blive hjemme hvis man er smittet, undgå at røre ved øjne, næse og mund, host og nys i en papirtørklæde som man smider ud efterfølgende, samt ofte at rengøre og desinficere de ting man rører i sit hjem.